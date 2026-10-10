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Происшествия

За сломанную знакомому челюсть псковский студент заплатил 90 тысяч рублей

10 октября 2026 года, 17:46

Судебные приставы в Псковской области взыскали со студента 90 тысяч рублей в пользу знакомого, которому он сломал челюсть. Молодой человек погасил долг после запрета на сделки с его автомобилем и квартирой, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Ночная потасовка произошла возле доски почёта «Передовики труда Красногородского района». Студент ударил потерпевшего кулаком и ногой, после чего тот упал на асфальт рядом с поребриком. Из-за перелома челюсти пострадавшему понадобились операция и длительное лечение.

Потерпевший потребовал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд снизил сумму до 90 тысяч рублей. За совершённое преступление студенту назначили три месяца ограничения свободы, учтя признание вины, раскаяние, положительные характеристики и отсутствие судимостей.

Осуждённому запретили покидать место проживания с 23:00 до 06:00, выезжать за пределы Пскова и менять место жительства или пребывания без согласия уполномоченного органа.

Взысканием компенсации занялось отделение судебных приставов Опочецкого и Красногородского районов. Поскольку должник не торопился исполнять решение суда, пристав ввёл запрет на сделки с принадлежащими ему машиной и квартирой. После этого студент выплатил всю сумму, деньги перечислили пострадавшему.

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