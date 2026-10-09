В Пскове выгорела кабина седельного тягача

За минувшие дежурные сутки пожарные и спасатели Псковской области выезжали на тушение кабины седельного тягача МАЗ 6430. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Инцидент произошёл в Малозональном переулке в Пскове. Кабина выгорела изнутри по всей площади.

Как предполагают специалисты, причиной стало короткое замыкание — аварийный режим работы электрооборудования и сетей.

На месте работали одиннадцать сотрудников МЧС России и три единицы техники.