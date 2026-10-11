Водителя зажало в машине после наезда на мачту освещения под Псковом

В деревне Логозовичи Псковского района автомобиль Lada Granta врезался в мачту освещения. Водитель оказался зажат в повреждённой машине, сообщает «Псковская сводка».
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В деревне Логозовичи Псковского района автомобиль Lada Granta врезался в мачту освещения. Водитель оказался зажат в повреждённой машине, сообщает «Псковская сводка».
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Прибывшие спасатели аварийно-спасательной службы извлекли пострадавшего с помощью гидравлического инструмента и передали бригаде медицины катастроф для госпитализации.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии выясняются.