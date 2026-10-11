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Экономика / Сельское хозяйство

Игорь Руденя поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

11 октября 2026 года, 10:26

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

В своём обращении полпред подчеркнул, что труд аграриев служит надёжной опорой в обеспечении продовольственного суверенитета страны.

«Работа в сельском хозяйстве — это не просто производство, это образ жизни, сохранение вековых традиций наших территорий», — отметил Игорь Руденя.

По его словам, при поддержке президента России Владимира Путина сельхозпроизводители Северо-Запада модернизируют предприятия и создают новые производства. При этом особое внимание уделяется подготовке кадров для села.

Отдельные слова благодарности полпред адресовал ветеранам отрасли, назвав их опыт и наставничество необходимой опорой для молодых специалистов.

Игорь Руденя поблагодарил работников агропромышленного комплекса за преданность делу, любовь к родной земле и самоотверженный труд, пожелав им здоровья, профессиональных успехов и новых достижений.

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