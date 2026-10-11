Самообследование груди не заменяет визит к врачу — псковский специалист

Ежемесячное самообследование помогает заметить изменения в молочных железах, но не заменяет обследований у врача. Об этом «Псковской правде» сообщила специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.

По её словам, задача самообследования — научиться понимать, как грудь выглядит и ощущается в норме. Это позволяет обратить внимание на новые уплотнения, изменения кожи или формы молочных желёз между профилактическими осмотрами.

Специалист рекомендовала проводить самообследование в один и тот же день менструального цикла, например на пятый–седьмой день.

«Но самообследование не заменяет визит к врачу. Оно лишь помогает заметить изменения между профилактическими осмотрами», — пояснила Валерия Григорьева.

Она также напомнила, что рак молочной железы может протекать бессимптомно. Поэтому отсутствие самостоятельно обнаруженных изменений не отменяет необходимости плановых обследований.