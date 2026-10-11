За пять дней экспедиции участники отряда «Журавли» подняли останки семи защитников Родины. Четыре дня поисковики работали на раскопе: определяли его границы, расчищали останки и постоянно откачивали воду.

Поисковики установили имя одного из семи бойцов, найденных в Дновском районе. Имя бойца Ивана Максимовича Иценко удалось установить во время поисковой экспедиции в Колотушино. Об этом сообщили в военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры».

В ходе работ обнаружили три смертных медальона. Вкладыш одного из них прочитал эксперт лаборатории «Солдатский медальон» — благодаря сохранившейся записи удалось узнать имя Ивана Максимовича Иценко.

Второй медальон пока не прочитан, поисковики ожидают заключения специалиста. Записку из третьего прочитать не удалось из-за плохой сохранности.

«Это самое большое счастье для нас, поисковиков — узнать имя конкретного человека», — отметили в организации.

На раскопе «Журавлям» помогают коллеги из псковского поискового отряда «Обелиск». Участники экспедиции поблагодарили их за поддержку и сообщили, что впереди ещё неделя поисковой вахты.