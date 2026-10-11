Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Поисковики установили имя одного из семи бойцов, найденных в Дновском районе

11 октября 2026 года, 10:21

Поисковики установили имя одного из семи бойцов, найденных в Дновском районе. Имя бойца Ивана Максимовича Иценко удалось установить во время поисковой экспедиции в Колотушино. Об этом сообщили в военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры».

За пять дней экспедиции участники отряда «Журавли» подняли останки семи защитников Родины. Четыре дня поисковики работали на раскопе: определяли его границы, расчищали останки и постоянно откачивали воду.

Поисковики установили имя одного из семи бойцов, найденных в Дновском районе

фото из сообщества «След Пантеры»

В ходе работ обнаружили три смертных медальона. Вкладыш одного из них прочитал эксперт лаборатории «Солдатский медальон» — благодаря сохранившейся записи удалось узнать имя Ивана Максимовича Иценко.

Второй медальон пока не прочитан, поисковики ожидают заключения специалиста. Записку из третьего прочитать не удалось из-за плохой сохранности.

«Это самое большое счастье для нас, поисковиков — узнать имя конкретного человека», — отметили в организации.

На раскопе «Журавлям» помогают коллеги из псковского поискового отряда «Обелиск». Участники экспедиции поблагодарили их за поддержку и сообщили, что впереди ещё неделя поисковой вахты.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе