Опочецкого педофила отправили в колонию на 15 лет

Опочецкий районный суд огласил приговор местному жителю, обвиняемому в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, вечером 29 декабря 2011 года мужчина на улице Рабочей в Опочке повстречал женщину с девятилетней внучкой. Ухватив девочку за капюшон куртки, он потащил её за собой. Бабушка бросилась на помощь, но получила несколько ударов кулаками и упала. Злоумышленник привёл ребёнка в безлюдное место на Покровском кладбище, несколько раз ударил и совершил насильственные действия сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и установлением дополнительных ограничений. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.