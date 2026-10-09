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Происшествия / Правосудие

Опочецкого педофила отправили в колонию на 15 лет

9 октября 2026 года, 15:00

Опочецкий районный суд огласил приговор местному жителю, обвиняемому в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Опочецкого педофила отправили в колонию на 15 лет

Фото: pxhere.com

Согласно материалам дела, вечером 29 декабря 2011 года мужчина на улице Рабочей в Опочке повстречал женщину с девятилетней внучкой. Ухватив девочку за капюшон куртки, он потащил её за собой. Бабушка бросилась на помощь, но получила несколько ударов кулаками и упала. Злоумышленник привёл ребёнка в безлюдное место на Покровском кладбище, несколько раз ударил и совершил насильственные действия сексуального характера.

Суд признал мужчину виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. Ему назначено 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и установлением дополнительных ограничений. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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