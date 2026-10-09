В Пскове обсудили итоги акций профсоюза работников культур

Расширенное заседание президиума региональной организации профсоюза работников культуры состоялось в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа.

В нём принял участие заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников культуры Пётр Баранов. Также участников поприветствовал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, подчеркнув важность диалога и активную позицию работников отрасли.

Советник-консультант Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль выступила с докладом об итогах мероприятий, проведённых профсоюзами Псковской области в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». По ее словам, социальное партнёрство остаётся наиболее эффективным и конструктивным механизмом решения общих задач в трудовой сфере.

Кроме того, о результатах акции в областном объединении организаций профсоюза работников культуры рассказала председатель Профсоюза Наталия Родионова.

Члены президиума активно обсудили мероприятия, проведённые с 1 сентября по 7 октября, и сошлись во мнении, что они прошли на достойном уровне.