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Общество

В Пскове обсудили итоги акций профсоюза работников культур

9 октября 2026 года, 14:49

Расширенное заседание президиума региональной организации профсоюза работников культуры состоялось в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе облсовпрофа.

В Пскове обсудили итоги акций профсоюза работников культур

Фото: Псковский облсовпроф

В нём принял участие заместитель председателя Общероссийского профсоюза работников культуры Пётр Баранов. Также участников поприветствовал заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний, подчеркнув важность диалога и активную позицию работников отрасли.

Советник-консультант Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль выступила с докладом об итогах мероприятий, проведённых профсоюзами Псковской области в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». По ее словам, социальное партнёрство остаётся наиболее эффективным и конструктивным механизмом решения общих задач в трудовой сфере.

Кроме того, о результатах акции в областном объединении организаций профсоюза работников культуры рассказала председатель Профсоюза Наталия Родионова.

Члены президиума активно обсудили мероприятия, проведённые с 1 сентября по 7 октября, и сошлись во мнении, что они прошли на достойном уровне.

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