Псковичка выиграла грант на развитие бренда «8 мерч»

Анастасия Чугунова из Псковской области заручилась поддержкой для развития собственного бренда. Об этом сообщили в региональном Центре молодёжи и общественных инициатив.

В Москве подошёл к концу интенсив «Локальные бренды: развитие и продвижение», который организовали Росмолодёжь.Предпринимай вместе с «Таврида.АРТ». За пять дней сто участников показали свои проекты экспертам. Пять лучших отметили дипломами за комплексный подход к разработке бренда. Партнёр поддержал десять проектов, выделив каждому по 100 тысяч рублей, а все, кто прошёл в очный этап, получили по 20 тысяч бонусов на одном из маркетплейсов.

«Этот день рождения я точно не забуду. Вместо привычного праздничного стола — обучение в Москве. Интенсив включал несколько мощных модулей: «Созидатели» и «Креатив». Мы не просто слушали лекции, а прошли путь до защиты собственного проекта. Я представляла бренд «8 мерч». Для меня было честью показать свой город на таком уровне. «8 мерч» — это не просто одежда. Это бренд культурного кода, основанный на истории Пскова, который я объединяю с современными трендами уличного мерча», — рассказала лидер движения Росмолодёжь.Предпринимай в регионе Анастасия Чугунова.

Результат превзошёл ожидания: эксперты дали положительные отзывы, удалось договориться с Универмагом Национального центра «Россия» о возможном представлении худи с вышивкой в качестве экспозиции товара, а также получить отзыв от галереи «Локалист», где выставляются современные бренды одежды.

«Самым волнительным моментом стало награждение. Я получила диплом, который вручили всего лишь 5 из 100 человек! Это невероятная мотивация двигаться дальше. Спасибо «Тавриде» и «Росмолодёжь.Предпринимай» за этот опыт. Псков, я докажу, что наш культурный код может звучать современно!» — подчеркнула псковичка.

Кроме того, участники получили предложения о сотрудничестве от партнёров. Все выпускники смогут стать резидентами «Тавриды», участвовать в фестивалях и представить свою продукцию в рамках проекта «Создано молодыми».