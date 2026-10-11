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Происшествия / Преступление

Более 7,5 млн рублей потерял пскович после общения с лжесотрудниками ФСБ

11 октября 2026 года, 14:56

Житель Пскова перевёл мошенникам более 7,5 млн рублей, поверив в необходимость защитить свои сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина 1975 года рождения обратился в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Пскову. По его словам, неизвестные связались с ним через мессенджер и назвались сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Собеседники под различными предлогами убеждали псковича срочно отправить деньги на так называемый безопасный счёт. В результате он лишился сбережений на сумму свыше 7,5 млн рублей.

Следственное подразделение возбудило уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.

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