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Общество

Сотрудница администрации Пыталовского округа проходит стажировку в Росмолодежи

11 октября 2026 года, 17:22

Консультант отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Пыталовского муниципального округа Мария Смирнова участвует в федеральном этапе программы «ГосСтарт.Стажировки» в Москве. Об этом сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Всего стажировку в Росмолодёжи и её подведомственных учреждениях проходят 250 молодых людей из разных регионов России. Участники знакомятся с тем, как формируется и реализуется молодёжная политика.

Стажёрам уже представили основные направления работы Росмолодёжи и рассказали об особенностях информационного освещения мероприятий.

Ожидается, что полученные знания Мария Смирнова сможет применить для развития молодёжной политики в Пыталовском округе.

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