В псковском Овсище обустраивают безбарьерную среду для людей с инвалидностью

В Овсище в Пскове стартовали работы по созданию доступной среды. Об этом депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, в многоквартирном доме на Технической, 8 в рамках программы сопровождаемого проживания живут люди с ограниченными возможностями здоровья. Каждый день они отправляются на служебном микроавтобусе в производственно-интеграционные мастерские, а вечером возвращаются домой. Но путь до автобуса оставлял желать лучшего: съездов с тротуара не было, и до самой парковки у ТЦ «Апельсин» приходилось добираться по бездорожью.

Сейчас положение меняется, заверил депутат. Обустраивают восемь точек с понижением бордюрного камня на маршрутах движения маломобильных граждан — чтобы коляска проезжала беспрепятственно. Помимо этого, парковку напротив торца дома на Алёхина, 12 приспособят под остановку автобуса: здесь пассажиры смогут садиться и выходить. Место оборудуют так, чтобы его не занимали автомобили, — для этого установят соответствующие знаки.

Григорий Стороненков отметил, что всё началось с обращения председателя ТОС «Техническая 8» Александры Денисовой: она направила запросы в администрацию Пскова и попросила о содействии. Средства выделили муниципалитет и социальная защита, а варианты решения вместе со специалистами прорабатывал эксперт по доступности Фёдор Постнов.

Депутат поблагодарил всех, кто не остался в стороне, и подчеркнул: когда рядом есть неравнодушные люди, город становится удобнее для каждого.