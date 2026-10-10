Псковский специалист перечислила тревожные признаки рака груди

Уплотнения в груди, изменения кожи и выделения из сосков требуют обращения к врачу. Об этом «Псковской правде» рассказала специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Валерия Григорьева.

По её словам, насторожить должны любые новые узелки в ткани молочной железы, появление ямочек, сморщивания или отёка кожи, напоминающего лимонную корку. Среди других тревожных признаков — внезапное изменение формы или размера одной груди, втяжение соска, язвочки, кровянистые или прозрачные выделения без травмы.

Поводом для обследования также могут стать увеличенные плотные лимфоузлы в подмышечной или надключичной области.

«Любой из этих симптомов — повод для немедленного визита к врачу. Даже если окажется, что это доброкачественное образование, лучше перестраховаться», — подчеркнула Валерия Григорьева.

Специалист отметила, что болезнь не всегда сопровождается болью или выраженным дискомфортом, поэтому отсутствие неприятных ощущений не должно становиться причиной откладывать обследование.