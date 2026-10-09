Космонавт Михаил Корниенко встретился с псковичами

Лётчик-космонавт и Герой России Михаил Корниенко посетил Псковскую область с серией просветительских встреч. Об этом «АиФ-Псков» рассказали в правительстве региона.

Визит организовало Российское общество «Знание». Космонавт встретился с военнослужащими, ветеранами СВО и участниками слёта-фестиваля молодёжных студенческих объединений Союзного государства, который сейчас идёт в Печорах. Темы разговоров — саморазвитие и постановка целей, патриотизм и воспитание.

Дорога к космосу заняла у него без малого 45 лет. Всё началось с детской мечты, которая поначалу казалась неосуществимой. «Мой отец — военный лётчик, он был среди тех, кто встречал после космических полётов Валентину Терешкову и Германа Титова. Иногда привозил сувениры — настоящие раритеты: кусочек парашюта или тюбики с едой для космонавтов. Это, конечно, запомнилось на всю жизнь», — вспоминает Корниенко.

Окончив Московский авиационный институт, он трудился в конструкторском бюро и ракетно-космической корпорации «Энергия». В отряд космонавтов попал в 1998 году, и до первого полёта прошло ещё 12 лет. За две экспедиции на орбиту Михаил Корниенко налетал более 516 суток, а в открытом космосе провёл свыше 12 часов.

Есть в его биографии и прыжок из стратосферы на Северный полюс — с борта тяжёлого военно-транспортного Ил-76, с высоты более десяти тысяч метров.

«Умейте ставить перед собой большие цели, а главное — умейте идти к ним, добиваться результата. В этом залог успеха! Я, например, в 60 лет пошёл учиться управлять вертолётом и самолётом. Так что никогда не поздно начать», — напутствовал космонавт.

Не обошли вниманием и тему СВО. По мнению спикера, спецоперация стала лакмусовой бумажкой, обнажившей тех, кто лишь на словах рассуждал о патриотизме. Подлинными героями нации сегодня становятся защитники страны — участники и ветераны СВО.

«Сейчас время интереса к блогерству и соцсетям отходит на второй план. Будущее страны — за рабочими профессиями, за теми, кто умеет думать головой и действовать руками. Что касается сегодняшней борьбы России за свою независимость, то я уверен, что наша Победа близко. И низкий поклон ребятам — тем, кто с оружием в руках отстаивает интересы страны и наше будущее», — подытожил Михаил Корниенко.