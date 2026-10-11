Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Архондарик» занял первое место в полуфинале премии по событийныму туризму

11 октября 2026 года, 09:12

Печорский фестиваль монастырской кухни «Архондарик» стал победителем отборочного полуфинала международной премии Russian Event Awards в Йошкар-Оле. О результате сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Вместе с ним в финале премии в области событийного туризма регион представят фестивали «Лешуга» и «Псковские каникулы», а также выставка «Россия начинается здесь».

«Архондарик» занял первое место в полуфинале премии по событийныму туризму

фото ТКД

Как отметили в ТКД, в этом году конкурс проводится по новым правилам: региональные этапы заменили отборочными полуфиналами. Участвовать в них могут проекты из любого региона России.

«Это невероятно важное достижение для нашего проекта», — подчеркнули в дирекции, поблагодарив организаторов, экспертов и всех, кто поддерживал фестиваль.

«Архондарик» впервые состоялся в Печорах со 2 по 4 октября на площади Победы. Его название связано с греческой монастырской традицией: так называют помещение, предназначенное для приёма гостей.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе