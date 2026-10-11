«Архондарик» занял первое место в полуфинале премии по событийныму туризму

Вместе с ним в финале премии в области событийного туризма регион представят фестивали «Лешуга» и «Псковские каникулы», а также выставка «Россия начинается здесь».

Печорский фестиваль монастырской кухни «Архондарик» стал победителем отборочного полуфинала международной премии Russian Event Awards в Йошкар-Оле. О результате сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как отметили в ТКД, в этом году конкурс проводится по новым правилам: региональные этапы заменили отборочными полуфиналами. Участвовать в них могут проекты из любого региона России.

«Это невероятно важное достижение для нашего проекта», — подчеркнули в дирекции, поблагодарив организаторов, экспертов и всех, кто поддерживал фестиваль.

«Архондарик» впервые состоялся в Печорах со 2 по 4 октября на площади Победы. Его название связано с греческой монастырской традицией: так называют помещение, предназначенное для приёма гостей.