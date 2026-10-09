Меру пресечения по делу о мошенничестве изменили экс-доценту ПсковГУ

Псковский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело бывшего доцента ПсковГУ Сергея Куклева, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Экс-преподавателю инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствие полагает, что вместе с бывшим ректором ПсковГУ он похитил университетские средства на сумму свыше 6 млн рублей.

На заседании продолжился допрос подсудимого. Учитывая стадию судопроизводства, данные о личности обвиняемого и другие обстоятельства, Сергею Куклеву изменили меру пресечения на запрет определённых действий — она будет действовать по 8 января 2027 года включительно.

Подсудимому запрещено покидать место жительства в определённое время, менять его без разрешения суда и общаться со свидетелями по делу.

Заседание отложили до 27 октября, чтобы отложить допрос.