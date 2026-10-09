Псковича проверяют из-за долга таможне в 2 млн рублей за машину

В Псковской области возбудили уголовное дело о крупной неуплате таможенных платежей. Об этом «Псковскорй правде» сообщили в Северо-Западном транспортном управлении.

Псковская транспортная прокуратура проверила, как исполняется таможенное законодательство. Выяснилось, что в 2024 году мужчина провёл через пункт пропуска «Шумилкино» автомобиль Land Rover Sport, оформив его по процедуре временного ввоза. Однако в положенный срок иномарку за пределы Евразийского экономического союза он так и не вывез. В итоге таможня недосчиталась более 2 млн рублей.

Материалы проверки направили в орган дознания, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбудили дело по части 1 статьи 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Расследование находится на контроле Псковской транспортной прокуратуры.