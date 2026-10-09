Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковича проверяют из-за долга таможне в 2 млн рублей за машину

9 октября 2026 года, 14:22

В Псковской области возбудили уголовное дело о крупной неуплате таможенных платежей. Об этом «Псковскорй правде» сообщили в Северо-Западном транспортном управлении.

Псковича проверяют из-за долга таможне в 2 млн рублей за машину

Псковская правда

Псковская транспортная прокуратура проверила, как исполняется таможенное законодательство. Выяснилось, что в 2024 году мужчина провёл через пункт пропуска «Шумилкино» автомобиль Land Rover Sport, оформив его по процедуре временного ввоза. Однако в положенный срок иномарку за пределы Евразийского экономического союза он так и не вывез. В итоге таможня недосчиталась более 2 млн рублей.

Материалы проверки направили в орган дознания, чтобы решить вопрос об уголовном преследовании. По итогам их рассмотрения возбудили дело по части 1 статьи 194 УК РФ — уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

Расследование находится на контроле Псковской транспортной прокуратуры.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе