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Общество

Иеромонах Фотий сыграл в Печорах на старинном органе

9 октября 2026 года, 12:35

В кирхе Святого Петра в Печорах во время фестиваля «Архондарик» за органом сел иеромонах Фотий. Об этой неожиданной встрече в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 8 октября рассказала органистка Дина Ихина.

Иеромонах Фотий сыграл в Печорах на старинном органе

Псковская правда

Как она призналась, музыканты даже не подозревали, что Фотий когда-то стажировался по классу органа.

«Он с радостью пришёл, поиграл на органе. Он как возрадовался, он сказал, что как будто вернулся в годы занятий своих. Он впечатлился, мы впечатлились. Какой-то такой праздник произошёл», — поделилась Дина Ихина.

Для семьи органистов эта встреча стала главным событием фестиваля. Дина рассказала, что приходила на него вместе с детьми все три дня и осталась в восторге от царящей там атмосферы.

Знакомство с отцом Фотием заставило музыкантов задуматься и о возможном совместном творчестве. Впрочем, конкретными планами они пока делиться не спешат. «Мы надеемся, что это тоже даст какой-то такой интересный творческий результат», — отметила органистка.

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