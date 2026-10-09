Иеромонах Фотий сыграл в Печорах на старинном органе

В кирхе Святого Петра в Печорах во время фестиваля «Архондарик» за органом сел иеромонах Фотий. Об этой неожиданной встрече в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 8 октября рассказала органистка Дина Ихина.

Как она призналась, музыканты даже не подозревали, что Фотий когда-то стажировался по классу органа.

«Он с радостью пришёл, поиграл на органе. Он как возрадовался, он сказал, что как будто вернулся в годы занятий своих. Он впечатлился, мы впечатлились. Какой-то такой праздник произошёл», — поделилась Дина Ихина.

Для семьи органистов эта встреча стала главным событием фестиваля. Дина рассказала, что приходила на него вместе с детьми все три дня и осталась в восторге от царящей там атмосферы.

Знакомство с отцом Фотием заставило музыкантов задуматься и о возможном совместном творчестве. Впрочем, конкретными планами они пока делиться не спешат. «Мы надеемся, что это тоже даст какой-то такой интересный творческий результат», — отметила органистка.