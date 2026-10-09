Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В «Тригорском» впервые показали свадебную шкатулку пушкинских времён

9 октября 2026 года, 16:55

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» впервые выставил редкую свадебную шкатулку пушкинской эпохи. Об этом сообщили в Пушкинском заповеднике. 

В «Тригорском» впервые показали свадебную шкатулку пушкинских времён

Экспонат представлен в господском доме усадьбы «Тригорское», где открыта выставка «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская».

Шкатулка предоставлена из частного собрания. Её поверхность украшает гравировка, где соединены гербы двух известных псковских родов — Юреневых и Корвин-Круковских. Над щитом с пронзённой мечом головой быка, эмблемой Юреневых, в нашлемнике помещён ворон — символ Корвин-Круковских.

Автор выставки, ведущий научный сотрудник музейных фондов заповедника Елена Ступина, пояснила, что Юреневы через Ганнибалов породнились с Пушкиными и Вындомскими. Хозяйка Тригорского в пушкинские времена Прасковья Осипова была урождённой Вындомской. Парные портреты псковских помещиков Алексея и Александры Юреневых ещё совсем недавно можно было увидеть в Зелёной зале господского дома.

Внук Алексея и Александры Юреневых женился на Александре Корвин-Круковской — двоюродной сестре знаменитого математика Софьи Ковалевской. Шкатулка принадлежала именно ей и теперь заняла место в Классной комнате усадебного дома Осиповых и Вульфов. Как и остальные экспонаты выставки, она хранится в частной коллекции.

Как уточнили в Пушкинском заповеднике, широкой публике шкатулку демонстрируют впервые.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе