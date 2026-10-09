В «Тригорском» впервые показали свадебную шкатулку пушкинских времён

Экспонат представлен в господском доме усадьбы «Тригорское», где открыта выставка «Круг чтения обитателей Тригорского: Евпраксия Вревская».

Шкатулка предоставлена из частного собрания. Её поверхность украшает гравировка, где соединены гербы двух известных псковских родов — Юреневых и Корвин-Круковских. Над щитом с пронзённой мечом головой быка, эмблемой Юреневых, в нашлемнике помещён ворон — символ Корвин-Круковских.

Автор выставки, ведущий научный сотрудник музейных фондов заповедника Елена Ступина, пояснила, что Юреневы через Ганнибалов породнились с Пушкиными и Вындомскими. Хозяйка Тригорского в пушкинские времена Прасковья Осипова была урождённой Вындомской. Парные портреты псковских помещиков Алексея и Александры Юреневых ещё совсем недавно можно было увидеть в Зелёной зале господского дома.

Внук Алексея и Александры Юреневых женился на Александре Корвин-Круковской — двоюродной сестре знаменитого математика Софьи Ковалевской. Шкатулка принадлежала именно ей и теперь заняла место в Классной комнате усадебного дома Осиповых и Вульфов. Как и остальные экспонаты выставки, она хранится в частной коллекции.

Как уточнили в Пушкинском заповеднике, широкой публике шкатулку демонстрируют впервые.