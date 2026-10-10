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Общество

Псковские школьники испытали октокоптер для посева леса

10 октября 2026 года, 11:14

Октокоптер «Фукуока», созданный воспитанниками технопарка «Кванториум Псков», прошёл полевые испытания на базе Псковского лесопитомника в Новоржевском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Аппарат разработали для восстановления лесов в местах, куда трудно добраться, в том числе на территориях, пострадавших от пожаров. Для посева коптер оснастили отсеком, который позволяет точечно сбрасывать семена в глиняных капсулах.

Как пояснил глава региона, в основе проекта — технология японского фермера Масанобу Фукуоки. Глина оберегает семена от птиц, сохраняет влагу и создаёт условия для прорастания.

Псковские школьники испытали октокоптер для посева леса

скрин с видео

Авторы разработки — Максим Худяков, Семён Рычков и Роман Пилипейко. Под руководством педагога Игоря Смирнова они работали над октокоптером несколько лет. За это время проект стал победителем Всероссийского экофестиваля «Green’ki». Его также представили на форуме научной молодёжи «Шаг в будущее» и Всероссийской ярмарке технологических проектов.

О содействии в проведении испытаний губернатор договорился со школьниками в июле, когда встретился с победителями Национальной технологической олимпиады из псковского «Кванториума».

«Такие проекты — лучший пример работы допобразования: школьники занимаются настоящими инженерными разработками, проверяют идеи на практике и видят результат», — отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что развитие детских технопарков «Кванториум» продолжается в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».

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