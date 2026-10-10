Псковские школьники испытали октокоптер для посева леса

Октокоптер «Фукуока», созданный воспитанниками технопарка «Кванториум Псков», прошёл полевые испытания на базе Псковского лесопитомника в Новоржевском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Аппарат разработали для восстановления лесов в местах, куда трудно добраться, в том числе на территориях, пострадавших от пожаров. Для посева коптер оснастили отсеком, который позволяет точечно сбрасывать семена в глиняных капсулах.

Как пояснил глава региона, в основе проекта — технология японского фермера Масанобу Фукуоки. Глина оберегает семена от птиц, сохраняет влагу и создаёт условия для прорастания.