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Общество

Поворот не туда

Как оградить детей на колесах от опасности дороги

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Светлана Синцова
1 апреля 2021 года, 11:52
Фото: ruzaregion.ru
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Двое детей на скутере попали под колеса автомобиля днем 28 марта. Трагедия произошла в деревне Крюки Островского района в Псковской области. 14-летний подросток и его младшая сестра двигались на мопеде по обочине дороги. При съезде на дорогу произошло столкновение с микроавтобусом «Фольксваген», который ехал в попутном направлении. В результате аварии дети погибли на месте. О том, кто виноват и что делать, чтобы такие случаи не повторялись, «Псковской правде» рассказали представители полиции и мотосообщества.

Модный транспорт

По факту ДТП следственными органами УМВД России по Островскому району возбуждено уголовное дело по статье 264 части 5 УК РФ. «Полиция проводит ряд профилактических и проверочных мероприятий, организована работа с учебным заведением, где обучались погибшие дети», - отметил начальник отделения информации и общественных связей Алексей Баранов.

Скутеры и мопеды в последнее время стали очень популярны, их количество на дорогах увеличивается с каждым годом. И ДТП с участием подростков на модном двухколесном транспорте нередко происходят на псковских дорогах. Только в в прошлом году было несколько происшествий, в которых юные водители и пассажиры таких транспортных средств получали травмы.

Так, 23 июля в Опочке управляющий скутером 13-летний мальчик выехал со второстепенной дороги на главную и врезался в другой скутер. Подросток был госпитализирован в больницу с переломом голени. Неделей ранее в Порховском районе в результате столкновения с автофургоном ГАЗ травмы и переломы получили 16-летняя девушка — водитель скутера и ее пассажирка. А месяцем ранее в Великолукском районе не справился с управлением 13-летний подросток и врезался в припаркованный автомобиль. При этом пострадал 17-летний пассажир скутера.

Характерно, что ДТП с участием двухколесного транспорта регистрируется в теплое время года. Поэтому начало весенне-летнего периода вызывает настороженность у сотрудников ГИБДД. И хотя пока инспекторы не регистрируют всплеска ДТП, связанных с мотоциклами и мопедами, такая опасность существует.


Владельцы этих транспортных средств начинают проявлять активность. При этом отвыкшие от наличия мотоциклистов на дорогах автомобилисты зачастую просто не замечают их, едущих в попутном направлении сзади.

Поворот не тудаЮрий Шестаков, замначальника УГИБДД МВД России по Псковской области

Ответить по закону

Что касается скутеров и мопедов, по словам Юрия Шестакова, эту двухколёсную технику детям приобретают их родители.

- Родители должны в первую очередь понимать всю ответственность, которая ложится на них в случае происшествий с участием детей, - подчеркнул Шестаков.

Водить мопед можно с 16 лет при наличии водительского удостоверения. Т.е. нужно пройти обучение, получить права и только тогда выезжать на дорогу. Велосипедистам разрешено выезжать на проезжую часть с 14 лет, при этом двигать можно только по правому краю проезжей части.

Заместитель начальника УГИБДД посоветовал родителям провести беседы и научить детей правилам безопасности на дорогах. При этом, нужно не забывать и о средствах пассивной безопасности — налокотниках и шлемах, которые иногда спасают жизнь.

Госавтоинспекция также напоминает: если управляющий мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем подросток в возрасте 16лет и старше не имеет права управления, ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. При этом транспортное средство задерживается и отправляется на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний - младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Уважать друг друга

- Дети за рулем должны быть либо на специальных на трассах, которые позволяют заниматься в спортивном режиме, либо эти дети должны иметь возраст и права, которые разрешают им выезд на дороги общего пользования. Никаких иных ситуаций не может быть.

Поворот не тудаАлександр Бушуев, псковский байкер, один из основателей клуба "Позитивная механика"

Родители должны это знать и не допускать никаких поблажек. «Это касается и велосипеда тоже. У нас сейчас интенсивное движение везде и надо чтобы родители это знали, понимали и ограждали детей от рисковых ситуаций», - заметил он.

По словам Александра Бушуева, смертельное ДТП в Островском районе - печальное событие для всех трезвомыслящих людей:

- Я не понимаю, куда родители смотрели. Такие маленькие ребята выехали на скутере на дорогу и погибли. Нелепо так, очень жутко, обидно и горько.

Что касается скутеристов на дорогах отношение у мотоциклистов к ним такое же, как к любым участниками дорожного движения.

- Если у тебя есть техосмотр, если у тебя горят габариты, если ты как участник транспортного движения имеешь шлем ,защиту и если самочувствие тоже в порядке - ты имеешь право выезжать на дорогу. Все, что вне перечисленного, является нарушением. И, разумеется, любой здравомыслящий человек против нарушений на дороге, - отметил Александр Бушуев.

По его словам, первые дни весны очень опасны, потому что выезжают двухколесные: скутеристы, мотоциклисты.

- Некоторые - новички, некоторые - просто забыли за долгую зиму и про песок на обочине, и про наледи. А самое главное ,что автомобилисты отвыкли от двухколесных участников и реже смотрят в зеркала. Нам всем надо быть предельно внимательными.

Также он напомнил о необходимости вежливости и уважения ко всем участникам дорожного движения, даже если «кто-то не прав или совершил рискованный маневр».

- Давайте уважать друг друга. Нет «хрустиков», нет «чайников», нет «консервов». Есть участники дорожного движения и есть ситуации, которые происходят на дорогах. Давайте смотреть на них трезво, очень внимательно и с уважением друг к другу, - подчеркнул он.

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