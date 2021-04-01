Поворот не туда

Двое детей на скутере попали под колеса автомобиля днем 28 марта. Трагедия произошла в деревне Крюки Островского района в Псковской области. 14-летний подросток и его младшая сестра двигались на мопеде по обочине дороги. При съезде на дорогу произошло столкновение с микроавтобусом «Фольксваген», который ехал в попутном направлении. В результате аварии дети погибли на месте. О том, кто виноват и что делать, чтобы такие случаи не повторялись, «Псковской правде» рассказали представители полиции и мотосообщества.

Модный транспорт

По факту ДТП следственными органами УМВД России по Островскому району возбуждено уголовное дело по статье 264 части 5 УК РФ. «Полиция проводит ряд профилактических и проверочных мероприятий, организована работа с учебным заведением, где обучались погибшие дети», - отметил начальник отделения информации и общественных связей Алексей Баранов. Скутеры и мопеды в последнее время стали очень популярны, их количество на дорогах увеличивается с каждым годом. И ДТП с участием подростков на модном двухколесном транспорте нередко происходят на псковских дорогах. Только в в прошлом году было несколько происшествий, в которых юные водители и пассажиры таких транспортных средств получали травмы. Так, 23 июля в Опочке управляющий скутером 13-летний мальчик выехал со второстепенной дороги на главную и врезался в другой скутер. Подросток был госпитализирован в больницу с переломом голени. Неделей ранее в Порховском районе в результате столкновения с автофургоном ГАЗ травмы и переломы получили 16-летняя девушка — водитель скутера и ее пассажирка. А месяцем ранее в Великолукском районе не справился с управлением 13-летний подросток и врезался в припаркованный автомобиль. При этом пострадал 17-летний пассажир скутера. Характерно, что ДТП с участием двухколесного транспорта регистрируется в теплое время года. Поэтому начало весенне-летнего периода вызывает настороженность у сотрудников ГИБДД. И хотя пока инспекторы не регистрируют всплеска ДТП, связанных с мотоциклами и мопедами, такая опасность существует.



Владельцы этих транспортных средств начинают проявлять активность. При этом отвыкшие от наличия мотоциклистов на дорогах автомобилисты зачастую просто не замечают их, едущих в попутном направлении сзади. Юрий Шестаков, замначальника УГИБДД МВД России по Псковской области

Ответить по закону

Что касается скутеров и мопедов, по словам Юрия Шестакова, эту двухколёсную технику детям приобретают их родители. - Родители должны в первую очередь понимать всю ответственность, которая ложится на них в случае происшествий с участием детей, - подчеркнул Шестаков. Водить мопед можно с 16 лет при наличии водительского удостоверения. Т.е. нужно пройти обучение, получить права и только тогда выезжать на дорогу. Велосипедистам разрешено выезжать на проезжую часть с 14 лет, при этом двигать можно только по правому краю проезжей части. Заместитель начальника УГИБДД посоветовал родителям провести беседы и научить детей правилам безопасности на дорогах. При этом, нужно не забывать и о средствах пассивной безопасности — налокотниках и шлемах, которые иногда спасают жизнь. Госавтоинспекция также напоминает: если управляющий мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем подросток в возрасте 16лет и старше не имеет права управления, ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. При этом транспортное средство задерживается и отправляется на специализированную стоянку. Если же несовершеннолетний - младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители (родители или опекуны), которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.

Уважать друг друга

- Дети за рулем должны быть либо на специальных на трассах, которые позволяют заниматься в спортивном режиме, либо эти дети должны иметь возраст и права, которые разрешают им выезд на дороги общего пользования. Никаких иных ситуаций не может быть. Александр Бушуев, псковский байкер, один из основателей клуба "Позитивная механика"