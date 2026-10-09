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Культура / Выставка

Петербург на бумаге: в Пскове открылась выставка графики золотого века

9 октября 2026 года, 11:01

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова начала работу выставка «Город и горожане».

До 6 декабря посетители смогут увидеть гравюры и литографии известных художников золотого века русской культуры – работы предоставлены Государственным музеем «Исаакиевский собор». Экспозиция раскрывает, как мастера XIX века изображали художественный образ северной столицы: на листах не только узнаваемая архитектура, но и жилая застройка, быт, нравы и сезонные занятия горожан. Особый интерес представляют фантазийные работы: некоторые художники по своему представляли облик памятников, который позже изменился по воле архитекторов.

Петербург на бумаге: в Пскове открылась выставка графики золотого века

Фото: Андрей Степанов

Генеральный директор библиотеки Лариса Егорова подчеркнула, что традиция сотрудничества с Исаакиевским собором стала доброй и уже не в первый раз дарит Пскову петербургское настроение.

«Это очень здорово! Я сегодня, когда смотрела выставку, поняла, что я окунаюсь в Петербург, который я обожаю. Не побывать в Исаакиевском соборе – это как будто ты не был в Петербурге. И у нас, будучи в Пскове, будет возможность побывать в Петербурге», – сказала она.

Петербург на бумаге: в Пскове открылась выставка графики золотого века

Фото: Андрей Степанов

Научный сотрудник и хранитель экспонатов Исаакиевского собора Анатолий Елкин назвал выставку одной из самых любимых. В дар Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова от имени Исакиевского собора преподнесли книги.

Одна из них посвящена чудом спасённым иконам от страшного времени XX века. Вторая – музейная хроника, где рассказано о всех видах деятельности музея: выставочной, издательской, научной. В дар были переданы и другие книги.

Петербург на бумаге: в Пскове открылась выставка графики золотого века

Фото: Андрей Степанов

«Эти издания украсят фонды вашей библиотеки», – подчеркнул Анатолий Елкин.

Искусствовед Тамара Шулакова отметила высокий уровень выставок из Санкт Петербурга и особый статус графики как вида искусства.

Петербург на бумаге: в Пскове открылась выставка графики золотого века

Фото: Андрей Степанов

«Не стоит обращать внимание на то, что здесь представлены копии, ведь графика – уникальный вид искусства, основа всех изобразительных видов. Мы можем увидеть, что такое именно петербургская школа графики», – подчеркнула она.

Выставка «Город и горожане» будет открыта для посетителей до 6 декабря в Псковской областной библиотеке им. В. Я. Курбатова в фойе первого этажа.

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