Петербург на бумаге: в Пскове открылась выставка графики золотого века

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова начала работу выставка «Город и горожане». До 6 декабря посетители смогут увидеть гравюры и литографии известных художников золотого века русской культуры – работы предоставлены Государственным музеем «Исаакиевский собор». Экспозиция раскрывает, как мастера XIX века изображали художественный образ северной столицы: на листах не только узнаваемая архитектура, но и жилая застройка, быт, нравы и сезонные занятия горожан. Особый интерес представляют фантазийные работы: некоторые художники по своему представляли облик памятников, который позже изменился по воле архитекторов.

Генеральный директор библиотеки Лариса Егорова подчеркнула, что традиция сотрудничества с Исаакиевским собором стала доброй и уже не в первый раз дарит Пскову петербургское настроение. «Это очень здорово! Я сегодня, когда смотрела выставку, поняла, что я окунаюсь в Петербург, который я обожаю. Не побывать в Исаакиевском соборе – это как будто ты не был в Петербурге. И у нас, будучи в Пскове, будет возможность побывать в Петербурге», – сказала она.

Научный сотрудник и хранитель экспонатов Исаакиевского собора Анатолий Елкин назвал выставку одной из самых любимых. В дар Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова от имени Исакиевского собора преподнесли книги. Одна из них посвящена чудом спасённым иконам от страшного времени XX века. Вторая – музейная хроника, где рассказано о всех видах деятельности музея: выставочной, издательской, научной. В дар были переданы и другие книги.

«Эти издания украсят фонды вашей библиотеки», – подчеркнул Анатолий Елкин. Искусствовед Тамара Шулакова отметила высокий уровень выставок из Санкт Петербурга и особый статус графики как вида искусства.