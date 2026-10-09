Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Муж с женой из Палкино обвиняются в 12 кражах из магазина

9 октября 2026 года, 10:30

Супруги предстанут перед судом в Печорах. Они обвиняются в серии краж, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

Муж с женой из Палкино обвиняются в 12 кражах из магазина

Фото: pxhere.com

По данным следователей, с июля по август муж и жена 12 раз крали товары из сетевого магазина в поселке Палкино. В основном это была еда.

Ущерб магазину превысил 30 тысяч рублей.

Супруги обвиняются в совершении преступления в рамках пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Решается вопрос о дате судебного заседания.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе