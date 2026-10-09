Муж с женой из Палкино обвиняются в 12 кражах из магазина

Супруги предстанут перед судом в Печорах. Они обвиняются в серии краж, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

По данным следователей, с июля по август муж и жена 12 раз крали товары из сетевого магазина в поселке Палкино. В основном это была еда.

Ущерб магазину превысил 30 тысяч рублей.

Супруги обвиняются в совершении преступления в рамках пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Решается вопрос о дате судебного заседания.