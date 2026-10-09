На раскопе у Старого рынка в Пскове обнаружили участок крепостной стены

О строительстве этих укреплений рассказывают псковские летописи. «В лето 6817 (1309 г.). Борис посадник съ плесковичи заложи стену плитяну от святого Петра и Павла къ Великой реке», — читаем в Псковской 1-й летописи. Псковская 3-я летопись добавляет точную дату: «индикта в 7, месяца июня 7». Это древнейшее летописное свидетельство о псковском крепостном зодчестве.

«Стена посадника Бориса» трижды выдерживала немецкие «прихожения». В январе 1323 года Великий Новгород и Тевтонский орден заключили союз против Пскова и Литовского княжества, обязавшись сообща воевать с Псковом «покуда он не подчинится новгородцам». 13 марта 1323 года ливонцы осадили город, но, простояв три дня, отступили.

11 мая 1323 года они вернулись во главе с вице-магистром Конрадом фон Кетигольдом, и осада затянулась на 18 дней. Немцы пускали в ход камнемёты, передвижные навесы-винеи и прочие осадные «измышления». На выручку псковичам пришли изборяне во главе с князем Евстафием. 29 мая к городу подошли союзные литовцы князя Давыда Городенского. Немцы отступили, как пишет летопись, «с великим стыдом и срамом». Во время обеих осад псковичи не знали о сговоре Ордена с Новгородом и слали к новгородцам «многие гонцы... со многою печалию и тугою» с мольбами о помощи, которую так и не получили.

В 1367 году стена 1309 года в последний раз встала на пути немецкого нападения. Немцы, «перебрадивъ за Великую реку, пришедше ко городу Пскову, и пожгоша окола города, и много пакости подеявше, отидоша; а им пакости не бе противу ничего же, зане не бяша тогда князя Олександра, ни посадника Леонтѣя, ни иных добрых людеи, вси бяху в розьѣздѣ».

Вскоре потребовалась четвёртая оборонительная. Посад Пскова рос стремительно, и в 1374 (1375) году заложили новую линию укреплений. Утрату же военного значения стены 1309 года зафиксировала летопись под 1433 годом — тогда псковичи принялись разбирать «стену посадника Бориса»: снесли башню-костёр у церкви Петра и Павла с Буя, пустили её камни на строительство церкви Бориса и Глеба, а затем продолжили разборку стены в сторону реки Великой.

Сегодня от этой стены в наземной части почти ничего не сохранилось.