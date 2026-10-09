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Общество

Найденного под Псковом красноармейца проводили на малую родину в Ярославскую область

9 октября 2026 года, 10:55

Останки сержанта Ивана Царёва, обнаруженные в Псковском районе, 8 октября отправили в Ярославскую область — на его малую родину. Об этом пишет газета «Псковская провинция».

Найденного под Псковом красноармейца проводили на малую родину в Ярославскую область

Скрин из видео «Псковской провинции»

Иван Дмитриевич Царёв, как уточнили в редакции, появился на свет в 1906 году в деревне Лешкино Пошехоно-Володарского района. В годы войны он командовал отделением в 817-м полку 239-й стрелковой дивизии, а на фронт его призвал Пошехоно-Володарский военкомат.

Траурная церемония состоялась в деревне Баево Псковского муниципального округа. Со всеми воинскими почестями останки бойца предадут земле уже на родине.

Представитель ярославского поискового отряда «За отвагу» Сергей Виноградов приехал в Псковскую область специально, чтобы забрать останки. По его словам, родственников солдата удалось найти, и теперь главное — передать им находку. Такие случаи, отметил он, выпадают редко, поэтому для земляков Ивана Царёва это по-настоящему значимое событие. «Сложно передать эмоции, которые я сейчас испытываю — это одновременно и волнение, и сопереживание, и гордость!» — признался Сергей Виноградов.

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