«Стопдроп»: Как не стать соучастником преступления в погоне за лёгкими деньгами

Дропперство — предоставление своей банковской карты за вознаграждение для перевода преступных денег — это не «лёгкий заработок», а уголовное преступление. Злоумышленники используют чужие счета для отмывания денег, мошенничества и финансирования терроризма, превращая их владельцев в невольных соучастников.

По данным Росфинмониторинга, в 2025 году среднемесячный объём операций лиц с признаками дропов оценивался в 4,4 млрд рублей. За год в незаконных схемах оказались задействованы более 800 тысяч физических лиц. Причём от 50 до 70% всех дропов — это молодые люди до 25 лет.

Ситуацию усугубляет низкая осведомлённость: по данным исследования Аналитического центра НАФИ, около половины опрошенных молодых людей не знают термина «дропперство», хотя 70% регулярно сталкиваются с предложениями сомнительного «быстрого заработка».

Чтобы противостоять этой угрозе, Росфинмониторинг вместе с АНО «Национальные приоритеты» запускает информационную кампанию «Стопдроп». Её цель — повысить осведомлённость о рисках и сформировать устойчивое негативное отношение к участию в подобных схемах.

«Мы столкнулись с серьезной угрозой вовлечение населения, особенно молодежи, в криминальную деятельность. И не всегда молодые люди осознают, что становятся соучастниками преступных схем. Так, передача банковских карт или реквизитов счетов третьим лицам нередко воспринимается как безобидная и легкая подработка. Однако за этой иллюзией всегда скрывается криминал — от мошенничества до финансирования терроризма. Передавая доступ к своему счету, человек мгновенно становится соучастником противоправной цепочки. Наша общая задача — оградить молодежь от преступных схем, сформировать высокий уровень знаний в сфере финансовой безопасности. Именно поэтому мы запускаем информационную кампанию "Стопдроп". Важно не просто предупредить о серьезных правовых последствиях дропперства, но и сформировать у подрастающего поколения устойчивый иммунитет к любым сомнительным предложениям», — подчеркнул директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

В рамках кампании начал работу лендинг СТОПДРОП.РФ, где собрана систематизированная информация о механизмах дропперства, связанных с ним угрозах и практических рекомендациях по защите.

О том, к чему приводит погоня за лёгким заработком, рассказывает серия видеороликов «Безобидные стишки», транслируемых в интернете. Текст, стилизованный под детские стихотворения, сопровождается содержанием, раскрывающим тяжёлые последствия вовлечения в противоправную деятельность.

Системная работа с молодёжью в сфере финансовой безопасности ведётся по нескольким направлениям. С 2021 года проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности — по поручению Президента России при поддержке Правительства РФ и национального проекта «Молодёжь и дети». Победители и призёры получают льготы при поступлении в вузы и возможность стажироваться в ведущих профильных государственных структурах и финансовых организациях.

В 2024 году по инициативе финалистов Олимпиады учредили Международное движение по финансовой безопасности — новую глобальную площадку для объединения молодых людей и экспертов, заинтересованных в этой теме. Для координации работы Движения и проведения Олимпиады используется единая цифровая платформа «Содружество». На ней представлены образовательные курсы, обширная база знаний, возможности для профориентации, включая экспресс-тест по профессиям в области финансовой безопасности, и календарь отраслевых мероприятий. Платформа позволяет общаться с единомышленниками, экспертами в сфере финансовой безопасности и потенциальными работодателями.