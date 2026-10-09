Жителя Пскова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Псковичу назначили штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, 1 сентября в одном из чатов мессенджера житель Пскова разместил публикацию, содержавшую утверждения о том, что российские военнослужащие стреляют по мирным гражданам.

На основании материалов органов безопасности России было возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ – публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

При вынесении решения суд принял во внимание обстоятельства дела, данные о личности нарушителя, наличие смягчающего обстоятельства и отсутствие отягчающих. В результате псковичу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.