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Общество

Жителя Пскова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

9 октября 2026 года, 11:47

Псковичу назначили штраф в 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Жителя Пскова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: pxhere.com

Согласно материалам дела, 1 сентября в одном из чатов мессенджера житель Пскова разместил публикацию, содержавшую утверждения о том, что российские военнослужащие стреляют по мирным гражданам.

На основании материалов органов безопасности России было возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ – публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

При вынесении решения суд принял во внимание обстоятельства дела, данные о личности нарушителя, наличие смягчающего обстоятельства и отсутствие отягчающих. В результате псковичу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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