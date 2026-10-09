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Общество

Ветеран СВО из Пскова коллекционирует советские шахматы

9 октября 2026 года, 10:10

Ветеран СВО из Пскова Сергей Богомолов коллекционирует старинные советские шахматы. В его коллекции уже около полусотни наборов. Об этом коллекционер рассказал корреспонденту «Псковской правды».

Ветеран СВО из Пскова коллекционирует советские шахматы
Сергей Богомолов
Фото: Екатерина Иванова

В коллекции мужчины есть шахматы великих людей – генерал-майора КГБ Павла Кузнецова от «Красного комбината» и российского драматурга, сценариста Георгия Мунблита. Среди интересных экземпляров – редкие коллекции 1930–1940-х годов прошлого века. Особенно дороги мужчине отцовские шахматы 60-70 годов. Именно на них Сергей когда-то учился делать первые ходы.

Сергей не только коллекционирует, но и реставрирует шахматы. Учился он этому самостоятельно – зачищал поверхности, приводил в порядок повреждённые детали, подбирал покрытие. Сейчас мужчина с большим удовольствием проводит выставки и шахматные турниры с детьми – учит делать ходы и рассказывает об истории старинной игры.

Больше об увлечении Сергея шахматами можно узнать здесь. 

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