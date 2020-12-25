А подпись чья?

Уже почти два года жители дома по улице Коммунальной, 45 пытаются противостоять пристройке над магазином, который примыкает к их дому. Жильцы категорически против такого соседства, свою позицию не раз озвучивали, писали во всевозможные инстанции. Рядом рынок, от автомобилей ни продохнуть, ни пройти. Если над магазином появятся еще торговые площади, то в разы вырастет не только число машин, но и мусора. Каково же было их удивление, когда в руки им попался протокол общего собрания, из которого следует, что на пристройку большинство жильцов согласно.

Хотели площадку - получите магазин

- С этим протоколом какая-то непонятная история получается, - говорит Ольга Федорова, проживающая в одном из подъездов дома по улице Коммунальной, 45. - Жители дома всегда были настроены против этой пристройки, в свое время собирали подписи, чтобы строительство не допустить и вдруг такая новость. Под протоколом расписалась женщина, которая якобы была выбрана председателем проводимого собрания, так вот она говорит, что подпись не ставила. Когда о существовании протокола стало известно, инициативные жильцы пытались выяснить, откуда у этой истории, что называется, «ноги растут», но ответа не нашли. Даже неформальное обращение в разные ведомства света на данную ситуацию не пролило.

- Люди из некоторых подъездов вспомнили, что к ним подходили какие-то волонтеры и интересовались их мнением о благоустройстве двора, - рассказывает Ольга. - Тем, у кого есть дети, предлагали сделать детскую площадку, у кого машины — парковку. Возможно, полагая, что отдают свой голос за площадку или парковку, люди и подписывали какие-то бумаги. Кстати, в свое время городская комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала предпринимателям, которые решили надстроить магазин, найти земельный участок под автомобильную парковку, проработать эскиз и ознакомить с ним жителей, обсудить и учесть их пожелания по благоустройству прилегающей территории.

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Год назад жильцы участвовали в общем собрании, которое было посвящено включению двора в программу «Формирование комфортной городской среды». На нем присутствовал директор ООО «Псковархпроект-Н» Александр Павлов. Он очень активно расписывал присутствующим, что и где будет располагаться, если двор в программу попадет. И в какой-то момент у жителей закрались подозрения, что все уже решено за них.

Идею благоустройства, предложенную третьей стороной, жители тогда не поддержали: слишком много подводных камней. Но с проектом, наброски которого, как оказалось, уже были сделаны, ознакомиться были готовы: чтобы внести в него свои замечания и предложения. Тем не менее, он до них так и не дошел. - Мы совершенно не знаем, на каком этапе находится этот процесс, - говорит Ольга. – Может, проснемся однажды утром, а под окнами уже подъемные краны стоят. Превращение с появлением новых торговых площадей двора в одну сплошную парковку - это лишь одна из проблем, которая беспокоит людей. Вторая - изношенность инженерных сетей. - Наши дома старые, им больше 30 лет, у нас большие проблемы с отоплением и с горячей водой, трубы постепенно закоксовываются, - рассказывает Ольга Федорова. - А если будет еще эта надстройка, представить страшно, какая нагрузка ляжет на сети, справятся ли они.

На контроле у главы

Со своими чаяниями и бедами жители домов по Коммунальной, 45 и 51 обратились к главе города Пскова Елене Полонской. Не так давно она приходила во двор дома, чтобы пообщаться с жильцами.

- Все мы понимаем, что псковичи испытывают трудности с парковкой транспортных средств у рынка «Нива». На пешеходной дорожке, расположенной вдоль дома № 51 по улице Коммунальной, по которой школьники ходят в школу, а родители ведут детей в детский сад, постоянно паркуют машины. Паркуют их и на территории дворов. Елена Полонская, глава города Пскова

Для того чтоб получить разрешение на надстройку верхних этажей к магазину, собственники должны были продумать вопрос с парковкой. С этой целью они взяли земельный участок за рынком. Предполагается, что это будет парковка на 27 мест. - Я понимаю, что это фиктивно, потому что покупатели, которые приедут в этот магазин, никогда не поедут парковать машины за рынок, чтобы потом вернуться, - считает глава города. - Они как паковались на пешеходной зоне, так и продолжат это делать.