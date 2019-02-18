Тесный контакт

Губернаторская избирательная кампания, выборы глав районов, непопулярные социальные решения, падение рейтинга «Единой России» и перенастройка работы партии - обновленная политическая реальность, не иначе. Одному в двух лицах — секретарю регионального отделения правящей партии и председателю областного Собрания депутатов — Александру Котову не впервые отвечать на новые вызовы. О том, в каком состоянии находится сейчас «Единая Россия», как областное Собрание взаимодействует с новой администрацией региона с одним из ведущих политиков региона поговорил Александр Машкарин.

«Надо учить»

- Александр Алексеевич, вы вновь переизбраны на пост руководителя регионального отделения «Единой России», поздравляю. Но это событие означает, что под вашим руководством ЕР предстоит провести все масштабные избирательные кампании предстоящих лет. Выборы ежегодно проходят во все более жестких для партии власти условиях. Кроме того, рейтинг партии заметно просел. Как будете отвечать на эти вызовы?

- Региональное отделение партии всегда ставило перед собой задачу работать на победу, на выборах любого уровня. Этот настрой мы менять не будем.

А вот в текущей работе нам стоит многое поменять. Да, рейтинг поддержки «Единой России» заметно снизился. Кстати, в нашем регионе снижение оказалось некритичным. Падение доверия главным образом связано с непопулярными решениями последнего времени, в частности, с пенсионной реформой. Но такова участь партии большинства: мы должны пожинать плоды не только успехов, но и нести ответственность за непопулярные меры.

На мой взгляд, нам очень не хватает, и это серьезная проблема, диалога с избирателями. Каждый раз подчеркиваем, что и депутатам разного уровня от «Единой России», и другим выборным должностным лицам надо чаще встречаться с людьми, вести диалог. Но, к сожалению, делать это активно не получается. Поэтому в этом направлении будем работать прежде всего.

Нам не хватает информации о деятельности регионального отделения партии в публичном пространстве. А ведь на самом деле, очень много положительного происходит благодаря работе партии. Чтобы ситуацию изменить, мы усилили работу пресс-службы в региональном исполкоме.

Безусловно, рассчитываю, что принятыми мерами нам удастся вернуть прежнее доверие избирателей. Это главная задача, над которой мы будем работать.

На федеральном уровне теперь будут отслеживать рейтинг партии в регионах: это будет одной из оценок работы региональных отделений.

- А в чем проблема провести встречи с избирателями? В том, что, например, депутаты, избранные по партийным спискам, не чувствуют своей ответственности перед людьми?

- С приемом граждан проблем нет, здесь у нас организовано все четко. Проблема — в проведении именно встреч с избирателями, это несколько другой формат, и здесь у нас дефицит общения. И я бы не сказал, что здесь причиной вопроса является не недоработка каждого конкретного депутата — это вопрос организации. Чтобы люди пришли, надо определенную работу провести. Сейчас над этим и будем работать.

- Застарелая проблема «Единой России» - нехватка подготовленных спикеров. Статусных единороссов много, но когда речь идет о том, чтобы высказать журналистам точку зрения по какому-то наболевшему, неприятному вопросу, то людей, которые готовы говорить, по пальцам двух рук пересчитать. Многие дистанцируются от партии, опасаясь за свое личное реноме. Как это было в случае с упомянутой вами пенсионной реформой: многие предпочитали отмалчиваться...

- Это общая проблема, она характерна для всех отделений политических партий.

На самом деле, это же вопрос подготовки, готовности каждого члена партии реагировать на острые вызовы. В областном Собрании в фракции «Единой России» достаточно людей, которые в состоянии вести дискуссию по самым острым вопросам. Единственный недостаток, что это все время одни и те же лица.

Надо учить, готовить. Это непростая задача.

- А как вы их учить будете? Позовете злых журналистов, чтобы партийцы тренировались отвечать на непростые вопросы?

- У нас есть свои инструменты. Мы можем проводить семинары в рамках регионального отделения. Начинает с этого года работать Высшая партийная школа: будем направлять туда своих представителей. Обучение там будет проходить по четырем направлениям. Будут учиться и политики, и руководители исполкомов, будут готовиться политтехнологи.

Мобильный президиум

- С чем связаны досрочное переизбрание всех рабочих органов регионального отделения, заметная ротация в политсовете?

- С тем, что на съезде «Единой России» в конце минувшего года были приняты изменения в устав. Они касались в основном организационных моментов. Изменились административно-управленческие функции руководящих органов. Касаемо региональных отделений партий больший упор будет сделан на работу президиумов политсоветов.

Мы незначительно подкорректировали и численность наших органов управления. Политсовет увеличился с 37 до 40 человек. И президиум мы избрали из 15 человек. Теперь все в вопросы, связанные с организацией работы отделения партии будет решать президиум политсовета. Политсовет будет заниматься в большей степени стратегическими вопросами, опросами планирования, контроля.

В этой ситуации возник вопрос о том, чтобы подобрать такой состав политсовета, который был бы мобильным, работоспособным и мог оперативно реагировать на политические вызовы. Мне кажется, на конференции нам удалось примерно такой состав президиума и сформировать.

Конечно, основную часть составили опытные члены партии, которые работали в президиуме и раньше, но в то же время мы существенно обновились. Мы рассчитываем на то, что вновь пришедшие люди активно будут работать, будут способствовать укреплению рейтинга партии.

- Андрей Турчак неоднократно публично заявлял о том, что намерен усилить партию, перезагрузить её. В отношении регионального отделения в Пскове некоторые сделали выводы, что он хочет сделать его самостоятельной политической силой, самостоятельным очагом принятия решений. Сейчас такой центр решений находится в Доме Советов.

- Это ошибочное представление и выводы, которые допускались отдельными СМИ. Невозможно представить себе абсолютно независимую деятельность любой партии, особенно партии большинства.

Все вопросы, которые касаются выборов, всегда решались совместно. Невозможно по другому построить работу.

Когда Андрей Анатольевич говорил об усилении партии, он имел в виду, что партия должна оказывать большее влияние на происходящие процессы, события. Влияние на решение проблем оказывают представители партии, которые работают в законодательных органах власти федерального, регионального уровня, которые работают в исполнительной власти. В том числе влияя на распределение финансовых средств, направляя их на решение наиболее насущных для избирателей вопросов. С этой целью у нас реализуются партийные проекты.

Нас порой упрекают, что вроде за бюджетные средства все делается, а вы тут пытаетесь партию притянуть. Хочу напомнить, что бюджетные средства появляются только тогда, когда за них голосуют депутаты, с учетом партийных проектов.

Мы будем добиваться того, чтобы финансирование по ним осуществлялось в полном объеме. И будем очень тщательно следить за расходованием денег: от объявления торгов до приемки объектов.

Неправильное представление

- Оказывала ли влияние на формирование президиума политсовета администрация области?

- Как вы представляете себе работу партии большинства в отрыве от исполнительной власти, от губернатора? Который был выдвинут партией «Единая Россия», избрался при ее поддержке и сам является её членом?

Я себе такого не представляю.

Партия работает совместно с губернатором, с администрацией области. Я считаю, что это правильно. Не может партия, которая имеет большинство в законодательном органе региона, во всех представительных органах местного самоуправления работать отдельно. Поэтому мы рассчитываем на полное взаимодействие и совместную конструктивную работу в той части, в которой это касается органов исполнительной власти.

Это внутреннее дело регионального отделения партии. При этом мы готовы обсуждать кандидатуры и прислушиваться к разным мнениям, в том числе и представителей администрации области.

- Многие уже успели пошутить: по партийной линии глава администрации Пскова Александр Братчиков, став первым замом секретаря, стал «выше» главы города Ивана Цецерского. И теперь последнему придется отчитываться перед Александром Николаевичем за расходование средств по целому ряду партийных проектов в Пскове. Что скажете? Коллизия, такая вот политическая шутка?

- Неправильное представление о президиуме. На самом деле это коллективный орган управления. Члены президиума подотчетны этому органу, политсовету, конференции, и, кстати, секретарь регионального отделения тоже. И никакого прямого подчинения между членами президиума в партии нет. Говорить о том, что Иван Николаевич Цецерский как член президиума подчиняется первому заместителю секретаря Александру Николаевичу Братчикову неправильно.

Что касается избрания Братчикова. Ничего не бывает вечным, на определенном этапе требуется обновление. Вот его избрание первым замом - это и есть пример ротации, обновления руководящих органов партии.

- За какие заслуги Александр Братчиков был так высоко поднят в партийной иерархии?

- Он давно работает в партии, был избран от «Единой России» депутатом областного Собрания, руководил работой комитета, проводил большую общественную работу. Сейчас делегирован партией на пост главы администрации Пскова.

Опыта, в том числе, политической работы, ему не занимать. Мне кажется, его потенциал далеко еще не использован.

«Революций не жду»

- А что вы думаете о работе Ивана Цецерского и Алексадра Братчикова в городе? Об уборке Пскова, о состоянии города что скажете? Опыта им вроде бы и не занимать, но как-то это диссонирует с тем, что мы видим на улицах.

- Мы следим за тем, как работают те, кого региональное отделение выдвигает на ответственные посты. Следим и за работой главы города и главы администрации.

Можно высказывать критические замечания в адрес работы обоих, городской Думы, администрации Пскова, по той же уборке города. Но хочу подчеркнуть, что главная причина того, что Псков недостаточно хорошо убирается от снега, заключается в погодных условиях. Вряд ли сейчас найдется кто-то, кто сможет решить эту проблему: чтобы и тротуары были чистыми, и дороги убраны. Еще одна причина: нехватка средств.

Очистка от снега — недешевое удовольствие. А учитывая, что мы испытываем недостаток финансов, это не может не отражаться на результате.

Поэтому я не разделяю жесткую критику в отношении состояния города Пскова. Критике должно быть место, но должны быть и объективные оценки. А их звучит меньше и меньше.

Думаю, что по качеству уборки Псков находится не на последнем месте среди столичных городов, особенно тех, что расположены в той же климатической зоне.

- Это кадровое назначение произошло в 2018 году, но не могу не спросить. Какие задачи стоят перед руководителем исполкома Андреем Карповым? Пока не видно, не заметно никаких изменений. Какие задачи перед ним стоят, какие критерии оценки его работы?

- Мне кажется, несколько преувеличена роль руководителя регионального исполкома. Задача исполкома организационно обеспечить работу регионального отделения «Единой России». Ни больше, ни меньше. Поэтому я никаких революций не жду. Исполком и раньше справлялся со своими задачами.

Главная задача Андрея Ивановича в том, чтобы исполком четко работал, думаю, с этим он успешно справится. Чувствуется, что у него есть заинтересованность.

Перед руководителем исполкома мы также ставим задачу быть более публичным, общаться с журналистами.

- Вы не устаете повторять, что отбор кандидатов на выборы от «Единой России» будет проходить через предварительное голосование, что это непременное условие. В этом плане партия себе изменять не собирается. Но предполагаю, что в этот раз подбор кандидатов будет идти сложнее: не все уважаемые и знаковые люди захотят себя сейчас ассоциировать с ЕР. Или я придумываю?

- Придумываете. В партию приходит очень много уважаемых и знаковых людей, которые принимают участие в предварительном голосовании и впоследствии становятся кандидатами от партии на выборах.

Мы будем работать по двум направлениям.

Когда будет объявлено предварительное партийное голосование, естественно, каждый желающий сможет принять участие, выполнив необходимые требования. Практика показывает, что приходит большое количество участников.

Но при этом мы будем самостоятельно приглашать к участию в предварительном голосовании людей, которые заметны, которые ведут общественную работу, которые пользуются авторитетом и уважением и по каким-то причинам сами до нас ещё не дошли. Таких людей мы будем искать, подбирать, приглашать.

«Ошибочный посыл»

- Александр Алексеевич, как складываются сейчас отношения между областным Собранием и администрацией области? Примерно год назад я задавал вам похожий вопрос. Есть ли изменения? Например, были ли отличия при работе с проектом бюджета?

- Отношения остаются конструктивными. Губернатор принимает участие в наших заседания, проводит встречи с фракциями. При работе с проектом бюджета с каждой фракцией было проведено даже по две встречи.

Мы договорились о том, что в случае необходимости губернатора всегда готов придти, чтобы совместно с депутатами обсуждать текущие вопросы.

Здесь никаких проблем нет, тесный контакт.

Такая работа дает свой результат. При работе над проектом бюджета по предложению депутатов были решены достаточно острые вопросы. Нам удалось совместными усилиями увеличить объемы субсидий, которые мы предусматриваем нашим коммунальным предприятиям ЖКХ. У них копилась задолженность, что приводило к проблемам их функционирования. В этом году предусмотрено больше средств, кроме того, значительная часть долгов прошлых лет была погашена.

Удалось совместно решить вопрос об индексации социальных выплат.

Поэтому никаких вопросов, связанных с совместной работой ни с губернатором, ни с администрацией области не возникает. Думаю, представители других партий согласятся с моей оценкой.

- В прошлые годы со стороны некоторых депутатов звучали реплики, что администрация региона чуть ли не ультимативно продавливает через областное Собрание свои решения…

- Продавливание решений через Собрание — это миф. Вы понимаете, что над каждым законопроектом, особенно теми, что вызывают общественный резонанс, мы работаем очень тщательно.

Никогда такого не было, чтобы в областное Собрание поступил законопроект, а депутаты по требованию администрации, губернатора молча за него голосуют. Не было такого и, надеюсь, не будет.

У нас в процессе подготовке любого проект закона проходит большое количество консультаций, рабочих групп, заседаний комитетов. Значительная часть этой работы не видна, и может сложиться ошибочное впечатление, что депутаты молча голосуют на сессии за законопроекты.

Еще раз акцентирую внимание, это ошибочный посыл. Все законопроекты детально обсуждаются.

«Это не выпуск пара»

- В администрации Псковской области произошел целый ряд кадровых назначений. На некоторые из позиций пришли специалисты из-за пределов региона. Депутатскому корпусу уже пришлось взаимодействовать с новыми людьми из исполнительной власти. Какие впечатления, сложилось ли первое впечатление об их профессиональных способностях? Испытываете ли вы удовлетворение или, наоборот, сожалению в связи с уходом кого-то из предыдущих руководителей органов исполнительной власти?

- Кадровая политика в органах исполнительной власти — это прерогатива губернатора, вряд ли областному Собранию стоит в это вмешиваться…

- Я вас как политика спрашиваю.

- Моя личная точка зрения. Делать выводы о качестве работы рано. Оценку давать правильно, когда есть результаты. Пока для этого прошло очень мало времени. Но вижу, что пришли люди с опытом и желанием работать.

Перемены в кадрах должны быть. Как правило, они приводят к лучшему результату. Но я бы не согласился с некоторыми категоричными выводами, которые звучат в адрес отдельных ушедших руководителей. Например, про Игоря Ивановича Потапова. Вряд ли стоит связывать все проблемы, которые существуют в здравоохранении с его деятельностью. Недостатки в работе есть у каждого, но надо оценивать степень влияния того или иного должностного лица на результаты работы в отрасли.

- Александр Алексеевич, региональный бюджет активно пополняется федеральными средствами по самым разным направлениям, здравоохранение, образование, поддержку должников — Псковпассажиравтотранса, Горводоканала. Собрание в курсе всех бюджетных поправок и изменений, все они проходят через вас. Скажите, дают ли эти поступления положительный эффект или это капля в море, заплатка на куцый кафтан?

- Физически денег стало больше. Когда мы вносим изменения в бюджет, особенно в начале года и увеличиваем доходную часть, мы получаем финансы по государственным программам. Это результат работы губернатора, органов исполнительной власти, областного Собрания. Мы ставим перед собой задачу участвовать практически во всех госпрограммах.

То что касается поступления почти миллиарда рублей, это как раз дополнительные средства. Здесь надо отдать должное Михаилу Юрьевичу, его работе с Президентом, Правительством. Губернатору удалось убедить их, что наш регион нуждается в дополнительной помощи.

- На парламентских часах депутаты, вне зависимости от фракций, довольно активно треплют вопросами докладчиков от администрации области. Скажите, парламентские часы дают какой-то эффект - или это просто возможность депутатам выпустить пар?

- Мы видим конкретный результат. Приведу несколько примеров. Мы выносили на парламентский час вопрос о лекарственном обеспечении. В результате областным Собранием была подготовлена законодательная инициатива по лекарственному обеспечению граждан, страдающих орфанными заболеваниями, за счет средств федерального бюджета. Мы эту инициативу активно продвигали, добились поддержки регионов Северо-Запада. Более того, мы проводили совместное заседание ПАЗСР с Парламентской ассоциацией Дальнего Востока и Забайкалья. Были услышаны. Внесены изменения в федеральное законодательство, и большая часть орфанных заболеваний, лекарств на них финансируется из бюджета страны. Не до конца этот вопрос решен, но мы работу продолжаем.

Еще один вопрос ставили депутаты — о работе физкультурного диспансера. Долго мы искали возможность решения этой проблемы, нашли, в ближайшее время диспансер начнет свою работу.

Это пример использования возможности обсуждения на наших сессиях болевых точек и проблем, того как совместно с администрацией региона мы находим пути решения вопросов.

По итогам парламентских часов доклады не просто принимаются к сведению — губернатор дает руководителям органов исполнительной власти конкретные поручения.

Парламентский час — это не выпуск пара, это выполнение контрольных полномочий областного Собрания.

«Ситуацию надо переламывать»

- Вы активно ведете прием своих избирателей. Как за последние несколько лет меняется структура проблем, с которыми к вам приходят жители области? Появились ли в последнее время какие-то новые типичные вопросы?

Структура вопросов не меняется. Чаще всего это бытовые, житейские вопросы: проблемы жилищно-коммунального хозяйства, лекарственного обеспечения, состояние дорог, пассажирских перевозок, заготовки дров.

Проблемы, с которыми обращаются жители городов и села, отличаются: сельские жители менее требовательны. И надо с сожалением сказать, что мы все-таки меньше внимания уделяем работе сельским жителям. Каждый раз, когда возвращаюсь после встреч на селе, возвращаюсь огорченным. Потому что понимаю, что самые насущные проблемы, с которыми сталкиваются на селе, нам не всегда удаётся решить своевременно. Надо эту ситуацию переламывать.

- Как часто вопрос гражданина становится отправной точкой для решения проблемы, а, вероятно, для законотворчества? Можно примеры?

После обращения граждан мы инициировали внесение изменений в так называемый закон «о тишине». Вопрос с лекарственным обеспечением тоже был поднят во время приёма.

После обращения представителей общества слепых, был решен вопрос о предоставлении мер социальной поддержки организациям инвалидов.

Воспитатель из Опочки подняла вопрос о выплате бывшим руководителям социальных учреждениям, которые отработали более 15 лет. Раньше это касалось только бюджетных наших учреждений, теперь это мера поддержки расширена и на ведомственные учреждения.