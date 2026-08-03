Псковичу грозит до шести лет за кражу микроволновки и газонокосилки с дачи

В Красногородском районе 62-летний мужчина проник в дачный дом и сарай, откуда вынес бытовую технику. Теперь ему грозит реальный срок за кражу с незаконным проникновением, сообщили «АиФ-Псков» в прокуратуре муниципалитета.

По данным следствия, ночью 10 июля злоумышленник повредил дверные запоры, пробрался в чужую дачу и хозяйственную постройку и похитил оттуда микроволновую печь и газонокосилку. Действия мужчины квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.