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Общество

Себежанка представит Псковскую область на II Всероссийском съезде родительских комитетов

3 августа 2026 года, 11:58

Заместитель председателя общешкольного родительского комитета Себежской средней общеобразовательной школы Ольга Михайлова представит Псковскую область на II Всероссийском съезде родительских комитетов. Об этом пишет газета «Призыв».

Себежанка представит Псковскую область на II Всероссийском съезде родительских комитетов

Навигаторы детства I Псковская область

На съезде соберутся 600 представителей родительских комитетов из 89 регионов России. Мероприятия пройдет 7-8 сентября в Национальном центре «Россия». Участникам предстоит два дня продуктивной работы.

«От II съезда родительских комитетов я жду живого, не формального диалога: хочется услышать не только официальные позиции, но и реальные родительские истории и проблемы. Так как я являюсь мамой двух подростков, надеюсь, участникам дадут практические инструменты, которые можно сразу применять в семье — например, советы психологов или разбор типичных конфликтных ситуаций. Также меня как родителя не может не пугать рост детской преступности (возможно, это одна из самых животрепещущих проблематик)», – отметила Ольга Михайлова.

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