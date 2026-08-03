Себежанка представит Псковскую область на II Всероссийском съезде родительских комитетов

На съезде соберутся 600 представителей родительских комитетов из 89 регионов России. Мероприятия пройдет 7-8 сентября в Национальном центре «Россия». Участникам предстоит два дня продуктивной работы.

«От II съезда родительских комитетов я жду живого, не формального диалога: хочется услышать не только официальные позиции, но и реальные родительские истории и проблемы. Так как я являюсь мамой двух подростков, надеюсь, участникам дадут практические инструменты, которые можно сразу применять в семье — например, советы психологов или разбор типичных конфликтных ситуаций. Также меня как родителя не может не пугать рост детской преступности (возможно, это одна из самых животрепещущих проблематик)», – отметила Ольга Михайлова.