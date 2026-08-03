Три человека пострадали в ДТП на трассе Псков – Гдов

На первом километре трассы Псков – Гдов у деревни Солоново автомобиль Lifan под управлением женщины вылетел с дороги и опрокинулся. В результате пострадали трое, включая двоих несовершеннолетних. Все они госпитализированы. Об этом сообщил Телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

По словам водителя, причиной аварии стал внезапный манёвр встречного Fiat, выехавшего на её полосу, из-за чего она потеряла контроль над машиной. В салоне опрокинувшегося автомобиля находились 11-летний и 16-летний подростки, а также 30-летний пассажир. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.