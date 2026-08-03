47 человек пострадали в ДТП за неделю в Псковской области

С 27 июля по 2 августа сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли более тысячи нарушений правил дорожного движения. В числе задержанных оказались 34 нетрезвых водителя, четверо из которых попались пьяными за рулём повторно. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

За отчётный период на территории области произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 47 человек получили травмы. Смертельных случаев на дорогах за не было.

«Будьте внимательны за рулём, переходите дорогу только в положенных местах, следите за детьми рядом с проезжей частью. Ваша осторожность — залог спокойствия ваших близких. Соблюдайте правила — берегите себя и других!» – призвали в ведомстве.