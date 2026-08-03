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Общество

47 человек пострадали в ДТП за неделю в Псковской области

3 августа 2026 года, 13:00

С 27 июля по 2 августа сотрудники Госавтоинспекции региона пресекли более тысячи нарушений правил дорожного движения. В числе задержанных оказались 34 нетрезвых водителя, четверо из которых попались пьяными за рулём повторно. Об этом «Псковской правде» сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

47 человек пострадали в ДТП за неделю в Псковской области

Фото: ПАИ

За отчётный период на территории области произошло 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 47 человек получили травмы. Смертельных случаев на дорогах за не было. 

«Будьте внимательны за рулём, переходите дорогу только в положенных местах, следите за детьми рядом с проезжей частью. Ваша осторожность — залог спокойствия ваших близких. Соблюдайте правила — берегите себя и других!» – призвали в ведомстве.

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