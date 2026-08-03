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Общество

Прием заявлений на ДЭГ стартовал в Псковской области

3 августа 2026 года, 11:33

3 августа в Псковской области стартовала подача заявлений на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Это можно сделать через личный кабинет на портале «Госуслуги», сообщили в региональной избирательной комиссии.

Прием заявлений на ДЭГ стартовал в Псковской области

Фото: ПАИ

Заявки принимаются до 24:00 14 сентября.

Голос можно будет отдать 18, 19 и 20 сентября (до 20:00) на портале ДЭГ: vybory.gov.ru.

В Псковской области пройдут пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. 

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