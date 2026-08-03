Псковичей приглашают стать участниками конкурса «Я – наставник» для педагогических работников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства образования Псковской области.
Псковичей приглашают стать участниками конкурса «Я – наставник» для педагогических работников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства образования Псковской области.
Условия для участия:
Конкурс проходит в заочном формате. Заявку можно подать здесь.
Общий призовой фонд составит 10 000 000 рублей.
Положение можно найти здесь.