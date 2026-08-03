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Общество

Псковичей приглашают стать участниками конкурса «Я – наставник»

3 августа 2026 года, 10:30

Псковичей приглашают стать участниками конкурса «Я – наставник» для педагогических работников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Министерства образования Псковской области.

Псковичей приглашают стать участниками конкурса «Я – наставник»

Министерство образования Псковской области

Условия для участия:

  • основное место работы – образовательная организация дошкольного, общего, среднего профессионального или дополнительного образования на территории Псковской области;
  • педагогический стаж не менее 5 лет;
  • первая или высшая квалификационная категория;
  • систематическое осуществление наставнической деятельности (мастер-классы, семинары, тренинги и иные мероприятия для наставляемых).

Конкурс проходит в заочном формате. Заявку можно подать здесь.

Общий призовой фонд составит 10 000 000 рублей.

Положение можно найти здесь

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