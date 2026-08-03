Псковичка взяла золото на первенстве мира по джиу-джитсу

Псковичка Анастасия Ребезова взяла золото на первенстве мира по джиу-джитсу среди девушек до 21 года, которое прошло в Абу-Даби. Об этом сообщается в группе «Джиу-джитсу, грепплинг Псков» в «ВКонтакте».
Псковичка Анастасия Ребезова взяла золото на первенстве мира по джиу-джитсу среди девушек до 21 года, которое прошло в Абу-Даби. Об этом сообщается в группе «Джиу-джитсу, грепплинг Псков» в «ВКонтакте».
Представительница Псковской области участвовала в четырех схватках, она везде одержала победу. Анастасия Ребезова выступила соревнованиях в нейтральном статусе. Второе и третье место взяли украинки Валерия Нешкова и Мария Токмакова.
Псковчику тренирует Фёдор Шумейко.