Опубликовано расписание поезда Псков – Орел через Курский вокзал Москвы

«Слухи о продлении поездов №61/62/63/64 Псков – Великие Луки – Москва до Орла подтвердились. На сайте РЖД опубликовано расписание поезда, но пока только в сторону Орла. Поезд вернется на рижский ход», – рассказали в публикации.

Поезд №61/62 ходит по базовому маршруту Великие Луки – Москва три-пять раз в неделю в зависимости от сезона. Один-два раза в неделю маршрут стартует из Пскова. Когда закрылся Рижский вокзал, поезд с 2021 года стал приходить в Москву на Белорусский.

«Это привело к удлинению маршрута и увеличению времени в пути. Поезд стал ходить через Вязьму, но перестал делать остановки в Зубцове, Погорелом городище, Княжьих горах, Волоколамске», – рассказали в Телеграм-канале.

С 25 октября, когда расписание будет скорректировано, маршрут изменится. От Пскова и Великих Лук до Ржева поезд будет идти по действующему расписанию. Стоянка в Ржеве сократится с часа до шести минут. Поезд будет прибывать в Москву на Курский вокзал в 5:25 и отправляться далее по маршруту в 5:45. По пути до Орла состав остановится в Туле и Мценске.

Время в пути от Великих Лук до Москвы, отметили в публикации, сократится – с 11 часов 18 минут до 9 часов 25 минут.

Обратное расписание пока неизвестно.