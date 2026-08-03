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Общество

В Черехе открыли два памятных объекта в честь земляков-героев

3 августа 2026 года, 16:59

В Черехе в Псковском районе появились сразу два новых памятных знака – композиция с металлической ладьёй и соколом на навершии камня, а также мемориал, посвящённый погибшим защитникам Отечества. Проект реализован силами местных активистов на средства гранта. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала глава муниципального округа Наталья Фёдорова.

В Черехе открыли два памятных объекта в честь земляков-героев

Фото: Наталья Фёдорова
В Черехе открыли два памятных объекта в честь земляков-героев

Фото: Наталья Фёдорова
В Черехе открыли два памятных объекта в честь земляков-героев

Фото: Наталья Фёдорова
В Черехе открыли два памятных объекта в честь земляков-героев

Фото: Наталья Фёдорова

«Выполненные из металла ладья и сокол заняли своё место как навершие памятного камня, открытого в Черёхе ещё в 2019 году к юбилейной дате деревни. В этом году композиция приобрела законченный вид», – поделилась Наталья Фёдорова. 

На барельефах, опоясывающих центральный валун, теперь высечены имена знаковых для деревни людей: танкиста Тимофея Орленко, красного командира Александра Черепанова и купца I гильдии Георга Викенгейзера. Воплотило проект в жизнь ТОС «Здоровый отдых» на средства муниципального гранта.

Вторым объектом стала памятная звезда, увековечившая 16 имён местных жителей, погибших в разных вооружённых конфликтах. «Это наши современники, знакомые, друзья и соседи местных жителей. Поэтому активисты ТОС «Здоровый отдых» с большим сердцем и ответственностью отнеслись к самой идее, выбору места и реализации проекта», — подчеркнула глава района. Имена героев высечены золотом на лучах пятиконечной звезды.

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