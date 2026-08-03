В Черехе открыли два памятных объекта в честь земляков-героев

«Выполненные из металла ладья и сокол заняли своё место как навершие памятного камня, открытого в Черёхе ещё в 2019 году к юбилейной дате деревни. В этом году композиция приобрела законченный вид», – поделилась Наталья Фёдорова.

На барельефах, опоясывающих центральный валун, теперь высечены имена знаковых для деревни людей: танкиста Тимофея Орленко, красного командира Александра Черепанова и купца I гильдии Георга Викенгейзера. Воплотило проект в жизнь ТОС «Здоровый отдых» на средства муниципального гранта.

Вторым объектом стала памятная звезда, увековечившая 16 имён местных жителей, погибших в разных вооружённых конфликтах. «Это наши современники, знакомые, друзья и соседи местных жителей. Поэтому активисты ТОС «Здоровый отдых» с большим сердцем и ответственностью отнеслись к самой идее, выбору места и реализации проекта», — подчеркнула глава района. Имена героев высечены золотом на лучах пятиконечной звезды.