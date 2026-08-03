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Общество

МФЦ Псковской области запустил официальный чат-бот в мессенджере MAX

3 августа 2026 года, 16:32

МФЦ Псковской области запустил официальный чат-бот в мессенджере MAX. Отныне узнать о готовности документов, записаться на приём или найти адрес ближайшего отделения можно через защищённый чат-бот прямо в национальном мессенджере. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Псковской области.

МФЦ Псковской области запустил официальный чат-бот в мессенджере MAX

Фото: MAX

Сервис работает круглосуточно и позволяет мгновенно получать актуальную информацию без звонков и личных визитов. Пользователям доступна предварительная запись на приём, уточнение графика работы и адресов отделов, а также проверка статуса оформляемых документов. 

Канал является верифицированным и полностью защищённым, что подтверждается синей галочкой в левом верхнем углу интерфейса. Для активации цифрового консультанта достаточно отсканировать QR-код или перейти по прямой ссылке.

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