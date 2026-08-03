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Общество

В Псковской области стартовал проект «Мобильный избиратель»

3 августа 2026 года, 15:55

3 августа для жителей Псковской области стартовал механизм «Мобильный избиратель», позволяющий голосовать по месту нахождения, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

В Псковской области стартовал проект «Мобильный избиратель»

Псковская правда

Проект разработали для людей, которые во время выборов будут находиться в командировке, отпуске либо на другом участке. Подать заявление о включении в список избирателей нужно до 20:00 14 сентября.

Сделать это можно через портал «Госуслуги», любой многофункциональный центр «Мои документ» или территориальные избирательные комиссии, а также с 9 по 14 сентября в любой участковой избирательной комиссии.

Напомним, в сентябре в Псковской области запланированы пять избирательных кампаний: выборы депутатов Государственной Думы России девятого созыва, депутатов регионального Законодательного собрания восьмого созыва и допвыборы депутатов в собраниях депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трех дней – 18, 19 и 20 сентября.

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