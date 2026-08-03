Мобильный трафик на MAX станет бесплатным для пользователей

Национальный мессенджер MAX и ведущие мобильные операторы России подписали соглашение, согласно которому с 1 августа использование приложения становится полностью бесплатным для абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2.

Звонки, текстовые сообщения, пересылка файлов и все цифровые сервисы, доступные в мессенджере, перестанут тарифицироваться и расходовать интернет-пакеты. Всё это стало возможным благодаря соглашению, заключённому между руководством MAX и компаниями «большой четвёрки».