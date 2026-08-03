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Общество

Мобильный трафик на MAX станет бесплатным для пользователей

3 августа 2026 года, 12:30

Национальный мессенджер MAX и ведущие мобильные операторы России подписали соглашение, согласно которому с 1 августа использование приложения становится полностью бесплатным для абонентов МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2.

Мобильный трафик на MAX станет бесплатным для пользователей

Фото: MAX

Звонки, текстовые сообщения, пересылка файлов и все цифровые сервисы, доступные в мессенджере, перестанут тарифицироваться и расходовать интернет-пакеты. Всё это стало возможным благодаря соглашению, заключённому между руководством MAX и компаниями «большой четвёрки». 

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