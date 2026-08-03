Порядка 50 тысяч человек посетили фестиваль «Псковские каникулы» за три дня

Порядка 50 тысяч человек посетили площадку фестиваля «Псковские каникулы» за три дня. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Порядка 50 тысяч человек посетили площадку фестиваля «Псковские каникулы» за три дня. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Фестиваль прошел на набережной реки Великой. Гости могли погрузиться в эпоху 1960-1970-х годов.
Как сказал Михаил Ведерников, ретронастроение создали артисты, разыгрывавшие уличные бытовые сценки, стилизованные локации, советские танцы, песни игры и блюда, а также выставочные экспонаты и винтажные вещицы блошиного рынка.
Фестиваль прошел в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».