Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Порядка 50 тысяч человек посетили фестиваль «Псковские каникулы» за три дня

3 августа 2026 года, 14:28

Порядка 50 тысяч человек посетили площадку фестиваля «Псковские каникулы» за три дня. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Порядка 50 тысяч человек посетили фестиваль «Псковские каникулы» за три дня

Фото: Андрей Кокшаров

Фестиваль прошел на набережной реки Великой. Гости могли погрузиться в эпоху 1960-1970-х годов.

Как сказал Михаил Ведерников, ретронастроение создали артисты, разыгрывавшие уличные бытовые сценки, стилизованные локации, советские танцы, песни игры и блюда, а также выставочные экспонаты и винтажные вещицы блошиного рынка.

Фестиваль прошел в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

У псковичей за неделю изъяли 21 ствол и 50 патронов
5 августа в Великих Луках запустят сирены
В Черехе открыли два памятных объекта в честь земляков-героев
МФЦ Псковской области запустил официальный чат-бот в мессенджере MAX
В Псковской области стартовал проект «Мобильный избиратель»
Три человека пострадали в ДТП на трассе Псков – Гдов
Псковичу грозит до шести лет за кражу микроволновки и газонокосилки с дачи
47 человек пострадали в ДТП за неделю в Псковской области
Мобильный трафик на MAX станет бесплатным для пользователей

Комментарии

Авторизация
No comments
Путевая семья

Общество
2 августа 11:05

Путевая семья

Как железная дорога проходит сквозь жизнь печерянки Светланы Третьяковой
Дети нашего двора

Общество
29 июля 16:05

Дети нашего двора

Псковичей приглашают вернуться в прошлое

Гриб или погиб

Общество
29 июля 14:35

Гриб или погиб

Почему даже съедобные дары леса могут быть опасны