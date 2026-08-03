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Общество

Движение транспорта на месяц ограничат на Рижском проспекте в Пскове

3 августа 2026 года, 09:58

С 3 августа по 2 сентября движение по одной полосе на Рижском проспекте в Пскове у дома № 49б будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение транспорта на месяц ограничат на Рижском проспекте в Пскове

Фото: Арсений Тимашов

Кроме того, с 10 по 16 августа будет ограничено движение на Октябрьском проспекте на участке от улицы Некрасова до улицы Свердлова, а с 24 по 30 августа перекроют часть Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади. 

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