Движение транспорта на месяц ограничат на Рижском проспекте в Пскове

С 3 августа по 2 сентября движение по одной полосе на Рижском проспекте в Пскове у дома № 49б будет ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, с 10 по 16 августа будет ограничено движение на Октябрьском проспекте на участке от улицы Некрасова до улицы Свердлова, а с 24 по 30 августа перекроют часть Октябрьского проспекта от улицы Гоголя до Октябрьской площади.