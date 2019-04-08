Мама 6-летней Верочки: Мотоциклист сбил дочку, пытаясь спасти себя

«Мой ангел! Моя Верочка! Прости, что не уберегла тебя!» - такая запись появилась на странице псковички Марии Захаровой, мамы 6-летней Верочки, погибшей накануне под колесами мотоцикла на проспекте Энтузиастов в Пскове.
- Мы шли домой с прогулки, - рассказала женщина «Псковской правде» о том, что произошло. - Живем на Инженерной, в новых домах за «Лентой». В парк между проспектом Энтузиастов и улицей Труда ходим гулять часто и переходом этим пользуемся тоже часто. Гуляли всей семьей: я с мужем, Верочка, в коляске наши двухлетние сыновья-двойняшки.
Начинался небольшой дождь, и семья решила вернуться домой. Впереди шли Мария с Верочкой, папа с коляской чуть отстал.
Те псковичи, кто часто пользуются проспектом Энтузиастов, знают, что на его середине есть разделитель. Семья благополучно перешла первую часть проспекта, остановилась на разделителе, дождалась, пока встанут машины – светофора на этом переходе нет.
- Прошли две машины, и я услышала звук мотоцикла. Было непонятно, где он, сзади или спереди, далеко или близко, - продолжает рассказывать Мария. – Дочку я держала за руку, сама шла ближе к машинам. Успела только повернуть голову и увидеть, как на нас буквально летит мотоцикл. Мотоциклист положил его на бок, пытаясь спасти себя. Если бы он поехал прямо, то задел бы нас по касательной. Я не успела среагировать и что-то сделать, оказалась на асфальте. То, что происходило, видел муж. Он рассказал, что мотоцикл ударил мне по ногам, я перелетела через него и упала на асфальт.
А Верочку мотоцикл подкинул. Ее папа видел, как девочка долго летит по воздуху, а потом падает головой об асфальт. Позже врачи проведут томографию. Выяснится, что девочке полностью раздробило череп. Когда отец подбежал к Верочке, она еще дышала, лежа в луже своей крови и выхаркивая кровавые сгустки. Полицию и врачей вызывать не пришлось. Областная ГИБДД рядом, мимо проезжал экипаж. Они вызвали скорую. Отец Верочки остался с младшими детьми, а мама на полицейской машине поехала следом. Сколько длилась реанимация, Мария не помнит.
- Вышел врач и сказал, что она умерла. Муж у меня военный, может, он уже видел такое. Он мне сказал, что ждал дома моего звонка. Все понял, еще когда держал Верочку на руках на дороге. Меня пустили посмотреть на нее в последний раз, - матери трудно говорить, ее душат рыдания. – Лежит синяя, холодная, не похожая совсем на мою Верочку.
В следующем году Верочка должна была пойти в первый класс.
Фото предоставлено Марией Захаровой.
Мария Захарова благодарна тем людям, которые оказались рядом в момент трагедии. Кто-то предлагал свою машину, чтобы отвезти ребенка в больницу, но родители отказались, понимая, что до приезда медиков травмированную девочку трогать нельзя. Кто-то отогнал от «Хонды» ее пассажира, пытавшегося оттащить мотоцикл в сторону с места происшествия. Пассажира и водителя в итоге тоже увезли в больницу с травмами, следователи ждут результатов теста на алкоголь в крови водителя. Оба ехали без шлемов. Возбуждено уголовное дело.
Была добрая, хотела танцевать и плавать
Хоронить Верочку будут в Стругокрасненском районе. Там лежат ее дедушка и прадед.
- У нас в Пскове никого нет, не хотим, чтобы Верочка одна была, - говорит ее мама.
Верочке исполнилось 6 лет в январе. В школу ее собирались отдать только в следующем году. Недавно девочка начала заниматься в «Барсе» плаванием. Очень расстраивалась, что сверстники умеют плавать, а она – нет. Начало получаться.
Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на проспекте Энтузиастов в Пскове.
Фото из группы «Жесть по-псковски» ВКонтакте.
- Она как-то в последнее время повзрослела. Мы обустроили для нее отдельную комнату. Теперь я не могу туда спокойно зайти, вокруг ее игрушки, наряды. Мы дочку баловали, она не все платья успела поносить. Я всю жизнь танцевала, недавно Верочка сказала, что тоже хочет. Собирались ее записать на танцы с осени. Она была добрая, никого не обижала, братиков любила. В последние месяцы стала по-особенному выражать свои чувства. До этого была замкнутой, а тут подойдет, обнимет: «Мама, я тебя люблю!» Всю ночь сегодня казалось, что она по своей комнате ходит.
Если вы стали свидетелем этого ДТП, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 02 или 8 (8112) 59-63-58.
КСТАТИ
После трагедии уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова обратилась к водителям с просьбой вести себя осторожнее на дорогах. «Люди! Водители! Куда вы все спешите? На дороге, на пешеходном переходе, во дворе. Ведь навстречу может выбежать ребенок, ваш в том числе ребенок. Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь! И ребенку, и себе! Еще одна жизнь оборвалась, не успев начаться», - написала Соколова на своей странице в «Фейсбуке». Также она выразила соболезнования родным и близким погибшей девочки.
НАПОМНИМ
Ночью 6 мая 2012 года в Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселёва мотоциклист Дмитрий Гермаш сбил 17-летнюю девушку и молодого человека неподалеку от пешеходного перехода. Девушка погибла на места. Установлено, что мотоцикл мчал на заднем по Рижскому проспекту со скоростью более 132 километров в час. В начале 213-го года Псковский городской суд приговорил Гермаша к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
После происшествия семилетней давности власти закрыли для движения мотоциклов Рижский и Октябрьский проспекты. В день той трагедии Верочка ещё не родилась. Какие бы выводы не сделали ответственные за дорожную ситуацию в этот раз, от дурака за рулем хоть мотоцикла, хоть автомобиля никакие запретительные меры не спасут. Верочка, прости, что не уберегли.