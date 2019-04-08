Мама 6-летней Верочки: Мотоциклист сбил дочку, пытаясь спасти себя

«Мой ангел! Моя Верочка! Прости, что не уберегла тебя!» - такая запись появилась на странице псковички Марии Захаровой, мамы 6-летней Верочки, погибшей накануне под колесами мотоцикла на проспекте Энтузиастов в Пскове. - Мы шли домой с прогулки, - рассказала женщина «Псковской правде» о том, что произошло. - Живем на Инженерной, в новых домах за «Лентой». В парк между проспектом Энтузиастов и улицей Труда ходим гулять часто и переходом этим пользуемся тоже часто. Гуляли всей семьей: я с мужем, Верочка, в коляске наши двухлетние сыновья-двойняшки. Начинался небольшой дождь, и семья решила вернуться домой. Впереди шли Мария с Верочкой, папа с коляской чуть отстал.

Ещё дышала

Те псковичи, кто часто пользуются проспектом Энтузиастов, знают, что на его середине есть разделитель. Семья благополучно перешла первую часть проспекта, остановилась на разделителе, дождалась, пока встанут машины – светофора на этом переходе нет. - Прошли две машины, и я услышала звук мотоцикла. Было непонятно, где он, сзади или спереди, далеко или близко, - продолжает рассказывать Мария. – Дочку я держала за руку, сама шла ближе к машинам. Успела только повернуть голову и увидеть, как на нас буквально летит мотоцикл. Мотоциклист положил его на бок, пытаясь спасти себя. Если бы он поехал прямо, то задел бы нас по касательной. Я не успела среагировать и что-то сделать, оказалась на асфальте. То, что происходило, видел муж. Он рассказал, что мотоцикл ударил мне по ногам, я перелетела через него и упала на асфальт. А Верочку мотоцикл подкинул. Ее папа видел, как девочка долго летит по воздуху, а потом падает головой об асфальт. Позже врачи проведут томографию. Выяснится, что девочке полностью раздробило череп. Когда отец подбежал к Верочке, она еще дышала, лежа в луже своей крови и выхаркивая кровавые сгустки. Полицию и врачей вызывать не пришлось. Областная ГИБДД рядом, мимо проезжал экипаж. Они вызвали скорую. Отец Верочки остался с младшими детьми, а мама на полицейской машине поехала следом. Сколько длилась реанимация, Мария не помнит.

- Вышел врач и сказал, что она умерла. Муж у меня военный, может, он уже видел такое. Он мне сказал, что ждал дома моего звонка. Все понял, еще когда держал Верочку на руках на дороге. Меня пустили посмотреть на нее в последний раз, - матери трудно говорить, ее душат рыдания. – Лежит синяя, холодная, не похожая совсем на мою Верочку. Мария Захарова благодарна тем людям, которые оказались рядом в момент трагедии. Кто-то предлагал свою машину, чтобы отвезти ребенка в больницу, но родители отказались, понимая, что до приезда медиков травмированную девочку трогать нельзя. Кто-то отогнал от «Хонды» ее пассажира, пытавшегося оттащить мотоцикл в сторону с места происшествия. Пассажира и водителя в итоге тоже увезли в больницу с травмами, следователи ждут результатов теста на алкоголь в крови водителя. Оба ехали без шлемов. Возбуждено уголовное дело.

Была добрая, хотела танцевать и плавать

Хоронить Верочку будут в Стругокрасненском районе. Там лежат ее дедушка и прадед. - У нас в Пскове никого нет, не хотим, чтобы Верочка одна была, - говорит ее мама.

Верочке исполнилось 6 лет в январе. В школу ее собирались отдать только в следующем году. Недавно девочка начала заниматься в «Барсе» плаванием. Очень расстраивалась, что сверстники умеют плавать, а она – нет. Начало получаться. - Она как-то в последнее время повзрослела. Мы обустроили для нее отдельную комнату. Теперь я не могу туда спокойно зайти, вокруг ее игрушки, наряды. Мы дочку баловали, она не все платья успела поносить. Я всю жизнь танцевала, недавно Верочка сказала, что тоже хочет. Собирались ее записать на танцы с осени. Она была добрая, никого не обижала, братиков любила. В последние месяцы стала по-особенному выражать свои чувства. До этого была замкнутой, а тут подойдет, обнимет: «Мама, я тебя люблю!» Всю ночь сегодня казалось, что она по своей комнате ходит.

Полиция ищет свидетелей

Если вы стали свидетелем этого ДТП, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 02 или 8 (8112) 59-63-58.

КСТАТИ После трагедии уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова обратилась к водителям с просьбой вести себя осторожнее на дорогах. «Люди! Водители! Куда вы все спешите? На дороге, на пешеходном переходе, во дворе. Ведь навстречу может выбежать ребенок, ваш в том числе ребенок. Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь! И ребенку, и себе! Еще одна жизнь оборвалась, не успев начаться», - написала Соколова на своей странице в «Фейсбуке». Также она выразила соболезнования родным и близким погибшей девочки.

НАПОМНИМ Ночью 6 мая 2012 года в Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселёва мотоциклист Дмитрий Гермаш сбил 17-летнюю девушку и молодого человека неподалеку от пешеходного перехода. Девушка погибла на места. Установлено, что мотоцикл мчал на заднем по Рижскому проспекту со скоростью более 132 километров в час. В начале 213-го года Псковский городской суд приговорил Гермаша к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

