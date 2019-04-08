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Происшествия

Наталия Соколова обратилась к псковским водителям: Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь

8 апреля 2019 года, 10:24

Уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова, в связи с трагической гибелью 6-летней девочки под колёсами мотоцикла, на своей страничке в Facebook обратилась к водителям с просьбой вести себя осторожнее на дорогах.

Люди! Водители! Куда вы все спешите? На дороге, на пешеходном переходе, во дворе… ведь навстречу может выбежать ребёнок, ваш, в том числе ребёнок. Задумайтесь, притормозите, сохраните жизнь! И ребёнку, и себе! Ещё одна жизнь оборвалась, не успев начаться.


Наталия Соколова, уполномоченный по правам детей в Псковской области
Детский омбудсмен выразила соболезнования родным и близким погибшей девочки.

Напомним, 7 апреля на проспекте Энтузиастов в Пскове мотоциклом была насмерть сбита 6-летняя девочка. Следствие проверяет наличие алкоголя в крови у байкера.

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