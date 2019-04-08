Следствие проверяет наличие алкоголя в крови мотоциклиста, сбившего насмерть девочку в Пскове

В воскресенье, 7 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла.
В воскресенье, 7 апреля, на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов 6-летняя девочка угодила под колеса мотоцикла.
По факту трагического ДТП возбуждено уголовное дело. У водителя мотоцикла взята кровь на анализ алкоголя.
Уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова призвала водителей не торопиться и быть внимательными на дороге.
Напомним, ночью 6 мая 2012 года в Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселёва мотоциклист Дмитрий Гермаш сбил 17-летнюю девушку и молодого человека неподалеку от пешеходного перехода. Девушка погибла на места. Установлено, что мотоцикл мчал на заднем по Рижскому проспекту со скоростью более 132 километров в час. Псковский городской суд приговорил Гермаша к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.