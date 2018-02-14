Дом раздора

Пост о том, что нескольких старушек выгоняют на улицу из частного дома в деревне Жаборы Порховского района, появился на сайте врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С просьбой разобраться в ситуации обратилась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Матюнькина. 87-летняя женщина уверяла, что приход церкви Покрова Божией Матери Псковской епархии выселяет ее из дома, в котором она проживала последние 15 лет, вкладывая собственные средства в его восстановление.

На обращение довольно оперативно отреагировали областные власти — на место выехал начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Саму Валентину Матюнькину на месте он не застал, но пообщался с двумя другими старушками. Выяснилось, что одна из них, лежачая, не имеет документов и не получает пенсии.

Начальник управления снова проведал бабушек 7 февраля, вместе с ним в Жаборы отправилась «Псковская правда».