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История

Дом раздора

Жительнице церковного дома в Жаборах восстановили свидетельство о рождении

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Ольга Нефёдова
14 февраля 2018 года, 15:35
Фото: Андрей Степанов
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Пост о том, что нескольких старушек выгоняют на улицу из частного дома в деревне Жаборы Порховского района, появился на сайте врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С просьбой разобраться в ситуации обратилась ветеран Великой Отечественной войны Валентина Матюнькина. 87-летняя женщина уверяла, что приход церкви Покрова Божией Матери Псковской епархии выселяет ее из дома, в котором она проживала последние 15 лет, вкладывая собственные средства в его восстановление.

На обращение довольно оперативно отреагировали областные власти — на место выехал начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян. Саму Валентину Матюнькину на месте он не застал, но пообщался с двумя другими старушками. Выяснилось, что одна из них, лежачая, не имеет документов и не получает пенсии.

Начальник управления снова проведал бабушек 7 февраля, вместе с ним в Жаборы отправилась «Псковская правда».

Бабушки в Жаборах никому не открывают двери просто так. Армену Мнацаканяну пришлось штурмовать сугробы, чтобы сначала подтвердить свою личность через оконное стекло.
Фото Андрея Степанова
Армен Мнацаканян привез добрые вести: началась процедура восстановления документов для одной из женщин, и ни одна из старушек на улице не окажется.

Сотрудники соцзащиты Порховского района восстановили свидетельство о рождении. Документы отправили в Пермский край, чтобы получить дальнейшую информацию о женщине и заняться восстановлением паспорта. Если надо будет определить Фаину Петровну в один из наших домов-интернатов, мы готовы это сделать по первому ее заявлению, по первой же просьбе.

Армен Мнацаканян, начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области

Дом в Жаборах стал предметом имущественного спора между Русской православной церковью (РПЦ) и Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ). Согласно решению суда женщины должны покинуть помещения дома к лету. Однако представители РПЦ уверяют, что надобности в этом нет.

Мы им предложили в этом доме жить. Никто их и не собирался выгонять.

Матушка Анна, представительница прихода церкви Покрова Божией Матери
— В любой ситуации я буду защищать интересы бабушек, которые, не дай бог, могут оказаться на улице, — отметил Армен Мнацаканян. — Это мой не последний приезд. Я успокоюсь только тогда, когда все вопросы будут решены. Считаю, что надо разделять имущественный спор и человеческую судьбу.

Приход церкви намерен разместить в здании дом для престарелых.

— Я приехала сюда 13 лет назад и с самого начала знала, что это здание принадлежит РПЦ, — объяснила свою позицию матушка Анна. — Я всегда держала его на прицеле, откладывала копеечку, чтобы открыть дом для престарелых. В свое время, когда я только начинала хлопотать, меня спросили: «А бабушек не будете выгонять?» Нет, конечно. Зачем же мне открывать дом для престарелых, если уже сейчас я хочу выгнать живущих в нем бабушек.

В планах прихода — в ближайшее время начать ремонт в помещениях. Необходимо перебрать полы, укрепить стены.

— В здании надо провести большой объем работ, там все разваливается, — отмечает матушка Анна. — Не скажу, что на выходе получится что-то грандиозное, но то, что будет порядок и чистота, — однозначно. 

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