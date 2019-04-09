Гараж в законе

«Лесная», «дачная», «гаражная» амнистии. Эти названия законам придумали граждане, а работники Росреестра и Кадастровой палаты подхватили. В пресс-центре «Псковской правды» 4 апреля руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко рассказала о том, как проходят эти самые амнистии в регионе.

Дачи дачникам

В 2006 году, когда заговорили о дачной амнистии, закон касался в первую очередь земельных участков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного и гаражного строительства, садоводства и огородничества. Если у гражданина есть документ о предоставлении ему земельного участка на любом виде права, выданный до введения в действие Земельного кодекса в 2001 году, он мог воспользоваться дачной амнистией, зарегистрировать право собственности на этот земельный участок без дополнительных документов, согласований, уведомлений и разрешений, только уплатив госпошлину. Закон также позволяет зарегистрировать право собственности на земельный участок и тем гражданам, которые получили строения в наследство или по иным гражданско-правовым сделкам на жилые дома, гаражи. Например, есть старый документ о предоставлении земельного участка — можно воспользоваться упрощенным порядком и зарегистрировать право собственности на этот земельный участок. Олеся Ребеко,

руководитель Управления Росреестра по Псковской области

Дачная амнистия, завершившаяся 1 марта этого года, касалась жилых домов и садовых построек на тех участках, которые были предназначены для садоводства и огородничества. Теперь в отношении таких объектов действует только уведомительный порядок. — Уведомительный порядок на самом деле не такой сложный, — отмечает руководитель ведомства. — Нормы, которые предусмотрены Градостроительным кодексом при получении разрешения на строительство крупных объектов, когда нужно подготовить и градостроительный план, и проектную документацию, согласовать ее, для индивидуальных жилых домов не действуют. Тем не менее необходимо соблюдать отступы, градостроительные регламенты, установленые в отношении земельных участков, где возводятся эти объекты. Есть граждане, которые начали строительство или уже построили дом, но завершающий этап еще не закончился, право не получили на этот объект. Вот для таких граждан в мае этого года планируется внесение законопроекта, который позволит в течение еще года, до 1 марта 2020 года, свои права легализовать на условиях дачной амнистии.

Закон касается индивидуальных гаражей и упорядочения той ситуации, которая сложилась во всей стране, когда граждане не могут во внесудебном порядке регистрировать свои права на гараж.

Законные гаражи

Как рассказала Олеся Ребеко, «гаражный» законопроект уже подготовлен и внесен в Думу, в мае будет рассмотрен. — Полагаем, что он вступит в силу в 2020 году, — рассказала руководитель Управления Росреестра.— Закон касается индивидуальных гаражей и упорядочения той ситуации, которая сложилась на сегодня во всей стране, когда граждане фактически являются владельцами гаражей, но, не имея на руках документов, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, не могут во внесудебном порядке регистрировать эти права. Законопроект очень четко определяет структуру и юридическую значимость гаражных строительных кооперативов, отмечает Ребеко. Коснется он, в первую очередь, тех граждан, которые возвели или приобрели по каким-то иным основаниям гаражи до вступления в силу Градостроительного кодекса, то есть до 31 декабря 2004 года. — Если до этого момента ты стал владельцем гаража, но у тебя нет на это документа, то ты воспользуешься этой гаражной амнистией, — говорит руководитель ведомства. — Речь идет о тех гаражах, которые находятся в гаражных обществах и кооперативах. Гаражи, которые находятся на территории собственного земельного участка рядом с индивидуальным жилым домом, являются вспомогательными объектами, для них был предусмотрен упрощенный порядок, который действует и сейчас.

Закон ориентирован также на гаражи во дворах многоквартирных домов, которые предоставлялись во временное пользование инвалидам. Кроме того, он вводит понятие «индивидуальный гараж». До этого в законе определения не было. Также закон дает понятие некапитального гаража, ориентируясь на закон о соцзащите инвалидов РФ, который позволяет в упрощенном порядке без торгов, без дополнительных согласований и публикаций получить земельный участок во дворе многоквартирного дома, в котором он проживает, для эксплуатации гаража. В то же время, как поясняет специалист, закон не коснется машино-мест, тех гаражей, которые расположены в зданиях многоквартирных домов или торговых центров.

Перекроить лесной фонд

Лесная амнистия действует с 2017 года. Как пояснила Олеся Ребеко, большими темпами она идет в тех регионах, где лесных участков большое количество, например в Карелии. — В нашем регионе категория земель лесного фонда также довольно распространена, — говорит руководитель областного управления Росреестра. — К сожалению, среди нашего населения лесная амнистия идет не очень активно. Хотя с другой стороны — это хорошо, значит, в документах граждан, соответственно в наших реестрах, нет разночтений. Главная цель лесной амнистии — привести в соответствие реестр о правах на объекты недвижимого имущества и лесной реестр, который ведется уполномоченными органами. Как показала практика, говорит Олеся Ребеко, в этих реестрах есть определенные расхождения в площадях и в местоположении земельных участков. — У гражданина, например, есть документы, которые свидетельствуют, что ему предоставлялся земельный участок для ведения садоводства, это должны были быть земли или сельхозназначения, или населенного пункта. А по факту, когда он обращался в органы регистрации, получал приостановление или отказ в регистрации в связи с тем, что это земельные участки лесного фонда. Они ограничены в обороте, соответственно, приватизации не подлежат, — поясняет специалист. — По закону о лесной амнистии такие граждане, получившие документы до августа 2008 года, могут зарегистрировать права. Законодатель четко сказал, что если есть документ, выданный до этой даты, мы равняемся на этот документ и вносим изменения в границы лесного фонда. Как рассказала руководитель Управления Росреестра по Псковской области, дачной амнистией воспользовались 50 % населения Псковской области. — Если говорить о лесной амнистии, то цифры совсем маленькие, — сообщила она. — Мы зарегистрировали не более 10 случаев. Но зато на территории Псковской области лесная амнистия работает в полную силу в части приведения в соответствие границ участков лесного фонда и земель промышленности, это так называемые участки, на которых расположены линии электропередач, газопроводы и так далее. Здесь мы активно работаем и приводим в соответствие эти сведения.

КСТАТИ 50 % жителей Псковской области воспользовались дачной амнистией.

Ни пяди земли иностранцам

Псковская область — это регион, в котором есть приграничные территории. Гражданский кодекс устанавливает норму, которая применяется на территории всей Российской Федерации, о том, что иностранные граждане на приграничных территориях не вправе владеть землей на праве собственности. Указом президента определены те районы, которые относятся к приграничным территориям — это Гдовский, Псковский, Невельский, Печорский, Пыталовский, Палкинский, Красногородский, Себежский районы, острова в Псковском, Теплом и Чудском озерах. — Есть исключение из правил, — отмечает Олеся Ребеко. — Это наследование имущества. Если иностранец является наследником, то в силу закона он автоматически становится собственником этого участка и нотариус не вправе ему отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. Совместно с нотариусами мы подготовили памятки, которые направили в нотариальную палату Псковской области и коллегам в МФЦ, о том, чтобы они предупреждали таких владельцев, что у них есть год, чтобы от этого права отказаться или реализовать этот участок. Владеть участком на праве собственности он все равно не может. При администрации Псковской области создана рабочая группа, в состав которой входит и наш представитель, дальше работа ведется с правоохранительными, надзорными органами, заводится исполнительное производство — если собственник за год ничего с участком не предпринял. По словам руководителя ведомства, в ее практике было одно обращение, когда между гражданами был заключен договор купли-продажи земельного участка около жилого дома, они не предполагали, что им откажут в регистрации. Обращался гражданин Молдавии, который участвовал в программе переселения. Ему разъяснили все нормы, продавец вернул деньги, а переселенцы нашли другое жилье.