Карты, деньги, банкоматы

В прошедшем году произошел существенный рост кредитования юридических и физических лиц. Увеличение объемов сопровождалось заметным снижением просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам и реальному сектору экономики региона. Безналичные операции вытесняют оплату наличными. Банковские карты становятся популярным средством платежа, этому способствует и изменение привычек у покупателей, и развитие сети приема.

В общем объеме безналичных операций, совершенных на территории Псковской области с использованием банковских карт, растет доля национальных платежных инструментов.



