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Экономика

Карты, деньги, банкоматы

Псковичи стали брать больше кредитов и активнее пользоваться банковскими картами (ИНФОГРАФИКА)

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Алексей Кедров
1 апреля 2019 года, 10:48
Фото: akket.com
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В прошедшем году произошел существенный рост кредитования юридических и физических лиц. Увеличение объемов сопровождалось заметным снижением просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам и реальному сектору экономики региона. Безналичные операции вытесняют оплату наличными. Банковские карты становятся популярным средством платежа, этому способствует и изменение привычек у покупателей, и развитие сети приема. 

В общем объеме безналичных операций, совершенных на территории Псковской области с использованием банковских карт, растет доля национальных платежных инструментов.


Сергей Савин, управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России
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Инфографика Алексея Кедрова.
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